Em dịu dàng, chân thành, đôi khi hơi cứng đầu

Em muốn đồng hành cùng anh đi qua mọi điều trong cuộc sống, kể cả những điều không dễ dàng. Em 31 tuổi, cao khoảng 1m55, dáng người nhỏ nhắn, cân đối, tóc dài. Mọi người thường nhận xét em là người dịu dàng, chân thành, đôi khi hơi cứng đầu một chút, nhưng lại dễ mềm lòng nếu ai đó lắng nghe và chia sẻ. Em không quá xinh đẹp nhưng ưa nhìn, gọn gàng và biết cách ăn mặc nên anh có thể yên tâm nha. Sau khi tốt nghiệp đại học, em đã làm việc một thời gian tại Việt Nam, sau đó sang Nhật sinh sống và làm việc cũng gần 5 năm. Cuộc sống ở Nhật giúp em trưởng thành hơn, học được cách sống độc lập, trân trọng những điều giản dị bên mình và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân.

Hiện tại, em làm việc văn phòng cho một công ty Nhật tại quận hai, công việc và giờ giấc ổn định nên sau giờ làm em có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình. Em chưa từng kết hôn, không có con. Em theo đạo Công giáo, mong muốn gặp được anh, người có tư duy cởi mở, tôn trọng niềm tin tôn giáo, hoặc cùng đức tin với em để có thể đồng hành trong cuộc sống. Về sở thích, em thích nấu ăn, nấu cho gia đình hay người thương lại càng chăm chút hơn. Mỗi ngày em chạy bộ khoảng 4 km, thi thoảng em xem lại vài bộ phim cũ mà em thấy hay. Em thích du lịch và khám phá. Nếu có anh bên cạnh, em muốn cùng anh làm những điều giản dị như đi siêu thị, cùng nấu ăn, trò chuyện, và vào ngày nghỉ sẽ đi du lịch khám phá những vùng đất mới cũng như thưởng thức món ăn đặc trưng của từng nơi.

Với em, hạnh phúc đôi khi chỉ là được chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng chân thật như vậy. Em hy vọng có thể gặp được một người chân thành, ấm áp, điềm đạm sống tích cực và biết trân trọng những giá trị tình cảm. Nếu anh cảm thấy có sự đồng điệu, rất vui nếu chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng để hiểu nhau hơn. Mong người đồng hành cùng em là một chàng trai hơn em 2-6 tuổi, không hút thuốc, cao trên 1m70, để em luôn cảm thấy được che chở và an toàn, là bờ vai vững chắc, cùng em sẻ chia mọi niềm vui và nỗi buồn.

Anh có công việc và tài chính ổn định, để chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm vững chắc, đầy ắp tiếng cười và yêu thương. Gia đình anh ở miền Nam nhé, không quá xa nhau để mỗi lần hai gia đình sum họp hay gặp gỡ người thân đều trở nên nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn.

