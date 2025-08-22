Em định nghỉ học, đi làm trả nợ vì dính vào cờ bạc từ năm lớp 11

Anh chị lo hết cho gia đình, em mỗi việc học thôi mà giờ như này, vẫn còn nợ hơn 100 triệu.

Em mới 19 tuổi nhưng lại dính dáng đến cờ bạc từ năm lớp 11. Mở đầu chỉ là được đám bạn rủ chơi chẵn lẻ Momo, mỗi lần chỉ 2-5 nghìn đồng. Em ăn được lên 500 nghìn đồng, lúc đó vui lắm. Nhưng sau đó em không đánh nhỏ nữa, càng đánh càng hăng, rồi túng tiền, em xin đủ loại tiền, điện thoại thì bán đi bán lại.

Cuối lớp 11, học hành sa sút, em bỏ bê một thời gian. Lên lớp 12, em biết phải học, không học thì không được nên có tập trung một thời gian. Nhưng đến cuối kỳ hai, em lại sa đọa vào nó. Lúc đó chỉ còn hai tháng nữa là thi đại học. Khi chưa báo gì, em xin tiền học, tiền điện thoại... nói chung mất vài triệu. Lúc đó chán nản, không thiết tha học, may mà kiến thức từ đầu năm vẫn ổn nên em vẫn thi được hơn 25 điểm, nhưng trượt những trường mong muốn. Lúc này em suy sụp lắm.

Sau đó, em đi làm một thời gian, được khoảng 3 triệu đồng thì mua đồ, sắm sửa, còn vài trăm nghìn. Rồi em biết đến kiểu chơi tài xỉu. Lần đầu em đánh từ 500 nghìn lên 16 triệu, vui như tiên. Em mua điện thoại luôn, nhưng số tiền thừa còn lại đem chơi và mất hết. Lúc đó em chưa chơi tiếp.

Khi lên đại học, lúc chán em lại nạp vào, bảo mất thì thôi nhưng đâu chịu được, lại vay mượn lung tung khắp nơi. Giờ nợ hơn 20 triệu đồng, em nói dối mẹ bị lừa đảo, mẹ tin và đưa tiền em đi trả. Trả xong một thời gian, em lại chơi, lần này chơi to hơn.

Lúc đó em vay app được 6 triệu đồng, từ 6 triệu này em đánh lên 20 triệu, tiêu không tiêu, lại nạp vào rồi mất hết. Ham gỡ, em cắm điện thoại, vay bạn bè, rồi nợ hơn 30 triệu. Em bảo mẹ là vi phạm giao thông, mẹ nghi ngờ nhưng vẫn thương và cho tiền trả. Trả xong, app lại cấp hạn mức 45 triệu. Em sốc và sợ, nhưng vẫn vay.

Từ đây, nợ bắt đầu lún sâu, lúc tổng nợ gần 100 triệu. Bố mẹ nói chuyện với em một ngày rồi trả hết cho em. Không hiểu sao, em lại dính vào lần nữa. Em nghĩ mình nghiện thật rồi. Gia đình quá tốt, còn em thì quá tệ. Anh chị lo hết cho gia đình, em mỗi việc học thôi mà giờ như này, vẫn còn nợ hơn 100 triệu. Em đang có ý định nghỉ học để đi làm. Em biết mình sai nên mong mọi người cho em lời khuyên. Em cũng đang tính sẽ nói với gia đình về vấn đề này.

Việt Đức