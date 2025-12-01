Em đi tìm một nơi gọi là nhà

Em, một phụ nữ rất bình thường, thích trẻ con, suy nghĩ đơn giản và hy vọng những hạnh phúc bình thường đơn giản nhất.

Em nghĩ ở đâu đó sẽ tìm được một tri âm, tri kỷ cho cuộc đời mình. Em thích cuộc sống giản dị, nơi có một người thật sự của riêng mình, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà nhỏ, một vườn rau, một ngôi nhà đầy nắng, gió mát tự nhiên cùng ăn những bữa cơm đơn giản.

Em, một phụ nữ rất bình thường, thích trẻ con, suy nghĩ đơn giản và hy vọng những hạnh phúc bình thường đơn giản nhất. Em hy vọng gặp được anh, người nơi đó cùng gọi là nhà cùng hướng về nhau. Anh ở đâu miễn là người đơn giản, phúc hậu, hiếu thuận cùng em đi tới hành trình phía trước.

