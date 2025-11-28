Em đi tìm hạnh phúc

Em vui vẻ, ít la cà quán xá, ít tụ tập với bạn bè nên nếu có gia đình em sẽ dành thời gian bên anh, bên gia đình nhỏ.

Sài Gòn hôm nay bắt đầu lạnh, em viết bài lên trang hẹn hò để tìm anh. Em có thể tìm được anh không, người không ngần ngại phản hồi mail của em, không ngần ngại chia sẻ quan tâm đến một cô gái xa lạ chưa từng quen. Hy vọng anh sẽ thấy điểm phù hợp ở nơi em để mình gắn kết. Năm nay em đã 33 mùa xuân cô độc, ba mẹ và mọi người luôn thúc giục chuyện gia đình. Em tự thấy cần tìm anh để có thể chia sẻ cuộc sống với nhau, như vậy sau giờ làm mới thấy cuộc sống ý nghĩ hơn, bớt cô đơn hơn.

Em là cô gái vui vẻ, nhưng lại ít la cà quán xá, ít tụ tập với bạn bè nên nếu có gia đình em sẽ dành thời gian bên anh, bên gia đình nhỏ của chúng ta. Em có thể nấu những món mình thích để anh thử, cũng là cách để anh cảm nhận tình cảm của em. Em hy vọng anh đừng hút thuốc vì nó ảnh hưởng sức khỏe, uống nhiều bia rượu cũng ảnh hưởng đến tinh thần, thay vào đó mình có thể cùng leo núi, cùng khám phá những miền quê mới, nơi yên bình và gần gũi. Em đã học và làm việc ở Sài Gòn được hơn 10 năm. Em làm văn phòng, quê em cũng gần Sài Gòn, có công việc ổn định, không làm gánh nặng tài chính cho anh. Em không cầu mong giàu sang, chỉ mong ổn định lâu dài, biết trân trọng nhưng gì đã có. Em không lo lắng về việc làm dâu hay đối xử với gia đình anh, nếu đã yêu nhau thì mình cùng tôn trọng hai bên gia đình anh nhé.



Mong anh hiền lành, ít nói cũng được, miễn là yêu thương thì sẽ có câu chuyện để mình chia sẻ. Hy vọng tìm được anh, tìm được bến đỗ để có thể bớt cô đơn trên đường dài phía trước.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ