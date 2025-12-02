Em đi tìm anh

Có quá muộn không khi tới tuổi 38 em mới chủ động đi tìm anh nhỉ.

Có lẽ là muộn nhưng lại đúng thời điểm đối với em, vậy nên hôm nay em quyết định viết những dòng này gửi đi gieo duyên, biết đâu lại gặp được người đồng cảm cũng đang lang thang đâu đó và tìm em.

Em độc thân và chưa từng kết hôn, sống và làm việc tại Hà Nam, làm công việc văn phòng, có thu nhập để lo cho bản thân. Tự nhận thấy bản thân cũng là người bình thường nên mong anh cũng vậy.

Anh không cần giỏi giang nhưng mong anh chân thành, sống có trách nhiệm và đạo đức. Anh đừng hút thuốc hay uống rượu nhiều quá nhé bởi nó có hại cho sức khỏe của bản thân.

Mong anh chưa từng kết hôn hoặc nếu có cũng chưa có con riêng bởi em không đủ tự tin có đủ bao dung để bước vào một mối quan hệ phức tạp hơn. Anh ở gần thì tốt, còn nếu không cũng không sao, chúng ta có thể kết bạn để nói chuyện trước bởi với em quan trọng nhất vẫn là sự đồng điệu của cả hai trong tam quan.

Nếu anh vô tình lướt qua bài viết này mà cảm thấy chút rung động nhẹ, hãy email cho em nhé. Nếu có duyên mình sẽ nói chuyện để hiểu về nhau nhiều hơn.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ