Em đến đây để là chính mình

Em sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, sinh năm 1994, sống và làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội.

Em cao 1m55, nặng 47 kg, là trợ lý giám đốc, là người có định hướng, mục tiêu, khá tham vọng thành công trong tương lai. Em nghiêm túc cả trong công việc lẫn cuộc sống, sống độc lập, còn đối với mọi người, em lại dễ tính, đơn giản. Em chủ yếu tập trung vào mục tiêu mình phấn đấu, ít khi quan tâm tới drama xung quanh.

Phong cách sống của em ở thành phố một ngày sẽ là tập gym, ăn sáng, đi làm, tối về nấu ăn và dành thời gian nghỉ ngơi, học vài kỹ năng. Em có thể sử dụng ngôn ngữ Anh. Cuối tuần, em dành thời gian cho gia đình, bạn bè hoặc nghỉ ngơi, đi spa. Thi thoảng em cũng lười, chỉ muốn nằm và chẳng làm gì cả, em không giỏi excel.

Em rất yêu quý những người lễ phép, tôn trọng phụ nữ, biết nấu ăn, tự lập, giao tiếp khéo léo. Trong công việc sẽ quyết đoán, xử lý vấn đề tốt, có trí, kiên trì và nghiêm túc. Thực sự em rất thích người làm kinh doanh, biết nhìn người, biết đối nhân xử thế.

Khi gặp khó khăn, em đã nghĩ ước gì có ai đó là ánh sáng sẽ đến, bên cạnh em, an ủi em, là chỗ dựa cho em. Sau đó, em tự nhận ra, chỉ có chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời mình. Nên em muốn chúng ta đồng hành cùng phát triển, cùng hướng tới tương lai. Em không phải cô gái yếu đuổi cần anh che chở, em muốn chúng ta cùng trải nghiệm những điều tốt đẹp và cùng nhau vượt qua khó khăn.

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.

Hãy nói cho em biết nếu chúng ta cùng tần số nhé.

See you soon.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ