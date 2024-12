Em dễ thương, đủ mạnh mẽ để làm hậu phương vững chắc

Về anh, chỉ cần là người nhẹ nhàng, tử tế, sống tình cảm và kinh tế vững.

Anh thân mến! Suy nghĩ về anh lấp đầy tâm trí em tựa câu hát: "Thinking of you. I'm thinking of you. All I can do is just think about you". Anh à, hôm nay anh có bận lắm không? Em hy vọng hôm nay và cả những ngày sau nữa sẽ là ngày đặc biệt với anh, với em, với hai đứa mình. Thời gian trôi nhanh quá, xuân hạ thu đông cứ xoay vòng. Thấm thoắt em đã ra trường được 10 năm mà cứ ngỡ mình như cô gái đôi mươi đầy mơ mộng. Đã đôi lần trái tim em rung động, nhưng thật may đó không phải là anh. Vì giờ này anh vẫn đang đợi em mà nhỉ.



Cô gái của anh làm việc nhiều với con số, nhưng tính cách lại khá dịu dàng, yêu văn thơ, đặc biệt là thích làm thơ tặng người thương. Em của anh hiện tại chỉ cao 1m57m, nặng 46 kg, nhỏ nhắn, dễ thương và cũng đủ mạnh mẽ làm hậu phương vững chắc, để anh yên tâm thực hiện những kế hoạch lớn lao, hay những hoài bão còn dang dở. Mùa đông chớm đến rồi, sau những giờ làm việc bận rộn, trái tim em không tránh được giây phút cô đơn. Biển sẽ không còn lạnh lẽo khi chúng mình có nhau, vai kề vai, cùng trái tim nồng ấm, nghe sóng vỗ tựa bản nhạc du dương, tay trong tay bước chân trần trên cát.

Không quan trọng mình sẽ bên nhau bao lâu, quan trọng mình sẽ bên nhau như thế nào, anh nhỉ. Trao yêu thương, để được yêu thương, luôn trân trọng, biết ơn và thấu hiểu. Em yêu hoa, cũng thích cắm hoa. Em thích mở cửa sổ phòng ra ngắm nhìn khoảng xanh cây lá lấp lánh dưới ánh mặt trời, bắt đầu một ngày mới đầy năng lượng. Sẽ tuyệt vời hơn khi có anh đồng hành với em. Vốn là người hướng về gia đình, em tin mình sẽ dành thời gian chất lượng nhất cho con, cho anh.



Em viết đôi lời thật tâm từ trái tim, mong sẽ chạm được trái tim anh- một trái tim đa sắc màu nhưng em tin là rất ấm áp.

