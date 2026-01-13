Em dễ rung động trước người đàn ông ấm áp, chân thành

Em tin rằng duyên có thể đến muộn, nhưng khi đã đến sẽ rất đáng để trân trọng.

Chào anh thân yêu,

Hà Nội dạo này có nắng rồi, còn em vẫn đang đi chậm trên hành trình tìm một người đồng hành cho riêng mình. Em hay đùa rằng chắc mình thuộc típ "duyên lành đến muộn", chậm một chút nhưng hy vọng là đúng người.

Em 32 tuổi, sinh năm 1994, cao 1m57, nặng 50 kg, sinh ra ở miền quê cách Hà Nội hơn 200 km. Bố mẹ làm nông, là những con người giản dị, lương thiện và luôn dạy em sống tử tế. Có lẽ vì thế em lớn lên khá nhẹ nhàng, yêu sự bình yên và trân trọng những điều chân thành.

Em học kế toán nhưng lại bén duyên với công việc liên quan đến thiết kế - công việc khiến em thấy vui và đủ để tự lo cho cuộc sống của mình. Ngoài giờ làm, em thích tập thể dục một chút, coi đó như cách yêu thương và chăm sóc bản thân. Khi rảnh hơn, em thích gần gũi với thiên nhiên để tìm lại sự cân bằng sau những ngày bận rộn.

Em không hợp với sự vội vàng nên nếu mình có duyên làm quen, mong anh hãy chậm rãi cùng em nhé. Em không quá để ý đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, nhưng lại dễ rung động trước một người đàn ông ấm áp, chân thành và có chiều sâu từ bên trong.

Về anh, em hy vọng khi đọc những dòng này, anh sẽ thấy đâu đó một chút đồng điệu. Anh có thể lớn tuổi hơn em, có công việc ổn định, sống có trách nhiệm và tin vào những giá trị đạo đức, nhân quả. À, nếu anh cao hơn em một chút thì tuyệt, để em còn có cớ mang giày cao gót đi dạo cùng anh nữa.

Em tin rằng duyên có thể đến muộn, nhưng khi đã đến sẽ rất đáng để trân trọng. Chậm một chút để an yên, để mỉm cười nhiều hơn trên hành trình phía trước.

