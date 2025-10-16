Em dễ nhìn, tính vui vẻ, gọn gàng, lịch sự

Anh mang chiều cao từ 1m70, lương thiện, độc lập, chân thành, có học vấn, cầu tiến và đã ổn định tài chính nhé.

Em, người phụ nữ 46 tuổi, từng đi qua những sóng gió để tìm sự bình yên và tự chủ cho riêng mình, đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Con trai nay đã lớn, là sinh viên đại học và hai mẹ con hiện sống cùng ông bà ngoại. Em tin rằng, cuộc đời là một chuyến đi ngắn ngủi, điều quý giá nhất là tìm được người cùng mình bước chậm lại, thưởng thức vị ngọt của sự an nhiên, tạo nên một kết nối chân thành.



Em mang theo sự dễ nhìn, tính vui vẻ, gọn gàng, lịch sự và trái tim chu đáo trong quan hệ xã hội, đôi khi hơi nghiêm túc. Nhưng hơn cả những điều đó, em tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu của một người hiểu chuyện, người biết lắng nghe bằng trái tim và cùng em trân trọng những khoảnh khắc an lành của tuổi trưởng thành. Người đàn ông mà em không cần phải giải thích nhiều, chỉ cần nhìn nhau là thấy chân thành và sâu sắc.



Em mong gặp anh, người đàn ông độc thân từ 46 đến 55 tuổi ở TP HCM. Anh mang chiều cao từ 1m70, lương thiện, độc lập, chân thành, có học vấn, cầu tiến và đã ổn định tài chính. Nếu là anh, người luôn vui vẻ, biết quan tâm, cũng tìm kiếm một bến đỗ thấu hiểu giữa dòng đời vội vã, xin hãy cho em biết, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy nhau. Em tin rằng, sự an lành sẽ đến với những trái tim chân thật và trưởng thành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ