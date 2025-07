Em dễ nhìn, tin rằng bản thân có duyên và dễ gần

Em sống có chính kiến, hơi cá tính nhưng là con gái nên cũng có lúc mềm lòng, dễ cảm động trước những điều tử tế thật lòng.

Người ta hay nói, duyên sẽ đến lúc mình không ngờ nhất, nhưng em muốn chắc ăn, nên phải tự đi tìm mới yên tâm. Vậy nên em viết bài này, đơn giản chỉ để không bỏ lỡ cơ hội gặp một người có thể cùng em đi qua những năm tháng bình thường mà không thấy tẻ nhạt. Hồi nhỏ, em chỉ mong mau lớn để đi làm kiếm tiền, cứ nghĩ lớn lên sẽ được tự do và vui lắm. Ai ngờ lớn rồi đúng là được tự do thiệt, mà là cơm tự nấu, bệnh tự lo, vui cũng phải tự tạo luôn (cười). Nên giờ em không mơ gì to tát nữa đâu, chỉ mong có một người cùng chia bữa cơm, kiên nhẫn nghe mấy chuyện linh tinh em kể và đủ thương để cùng nhau đi lâu dài.



Em sinh ra trong một gia đình làm nông ở miền Tây. Tuổi thơ không quá khổ nhưng cũng trải qua những ngày không dư dả. Nhớ nhất là khi thấy em mình nhìn mấy đứa nhỏ trong xóm uống sữa mà ánh mắt thèm thuồng. Em chỉ biết tự nhủ: sau này mình phải cố gắng để các em có cuộc sống đầy đủ hơn. Tuổi thơ tuy không thiếu thốn tình cảm, nhưng đủ để em biết nghĩ sớm, hiểu chuyện sớm và nhận ra rằng để có cuộc sống tốt hơn, mình phải chủ động cố gắng.



Về tính cách, em khá nhẹ nhàng, với người lạ em thường ít nói, hơi e dè. Nhưng nếu từ lạ thành quen, mà lỡ trúng tần số rồi thì em nói chuyện rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn nhây nữa. Em sống có chính kiến, hơi cá tính nhưng là con gái nên cũng có lúc mềm lòng, dễ cảm động trước những điều tử tế thiệt lòng.



Về ngoại hình, em cao 1m55, nặng 42 kg, da trắng, tóc dài, mắt nâu và có răng khểnh mà đang niềng rồi. Nhìn chung em dễ nhìn, không nổi bật lắm nhưng em tin mình có duyên và dễ gần. Em thích sự gọn gàng, sạch sẽ, ăn mặc đơn giản mà tinh tươm. Em không cầu toàn, nhưng luôn cố gắng chăm sóc bản thân tử tế.



Em 30 tuổi, hiện là giáo viên phổ thông ở Sài Gòn, cuộc sống hiện tại khá ổn định. Quê em cách đây khoảng 150 km, cuối tuần nếu không bận em thường về thăm nhà hoặc ở lại dành thời gian nấu ăn, dọn dẹp, chăm chút góc nhỏ của mình. Trước giờ em cũng đi du lịch, phần lớn là đi một mình. Cũng vui, nhưng đôi khi nhìn người ta có đôi có cặp, tự dưng thấy mình cũng hơi thiếu thiếu. Mong sau này có anh đi cùng, để bớt lẻ loi hơn nè. Ngoài công việc, em thích chạy bộ, chăm mấy chậu hoa nhỏ, dạo gần đây còn tập nhảy cho tinh thần vui tươi hơn. Em yêu những buổi sáng có nắng nhẹ, một ly cà phê sữa nhỏ và vài bài nhạc, bấy nhiêu thôi cũng đủ cho một ngày mới thật trọn vẹn.



Về tình cảm, em nghĩ trước khi bước vào một mối quan hệ, ai cũng nên đủ trưởng thành và bình yên trong lòng mình trước. Để khi gặp nhau, không phải vì cần một người lấp chỗ trống, mà là thật sự muốn có nhau trong cuộc đời này. Đâu có ai sinh ra là đã hợp nhau hoàn toàn phải không anh? Mỗi người đều có nền tảng và trải nghiệm riêng. Sự hòa hợp thật sự đến từ cách ta cùng nhìn về một hướng và cùng cố gắng vì nhau. Tính cách có thể khác, thói quen có thể điều chỉnh, nhưng nếu không có chung quan điểm sống và không chung chí hướng thì rất khó đi lâu dài.



Về anh, em mong anh là người sống tử tế, coi trọng gia đình, có công việc ổn định. Nếu anh cũng thích thể thao thì càng tốt, em cũng thích người có sức khỏe, nhìn rắn rỏi và tích cực. Ngoại hình chỉ cần ưa nhìn, dễ gần là đủ rồi. Em là người miền Tây, nên cũng mong anh là người cùng miền hoặc miền Nam, để dễ hòa hợp trong nếp sống và cách nghĩ. Em nghĩ một người lớn hơn em đôi chút sẽ hợp hơn, chỉ mong đừng hơn em quá 8 tuổi, để em còn theo kịp anh trong suy nghĩ và cách sống. Còn nếu anh cao hơn em một chút thì càng hay, trông em nhỏ nhỏ bên anh cũng dễ thương hơn mà.



Chắc sẽ có lúc em làm anh đau đầu vì những chuyện không đâu, nhưng em hứa sẽ cố không làm anh "đau tim" quá ba lần một tuần đâu. Chỉ mong gặp một người bình thường nhưng hợp với em một cách phi thường. Em chờ tin anh.

