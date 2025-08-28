Khó chịu vì em dâu nằm trên sofa trước mặt ba người đàn ông

Vừa vào nhà, em nằm luôn lên ghế sofa, nghịch điện thoại, trong khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, hai em trai tôi ngồi sofa cũng nghịch điện thoại.

Nhà tôi có ba anh em trai. Tôi là con cả, làm bác sĩ; em trai thứ hai kinh doanh riêng; chúng tôi đều đã có vợ được khoảng 10 năm; em út vừa kết hôn năm nay. Em dâu út hiền hậu, yêu thương gia đình, đối xử tốt và tử tế với mọi người, nhưng còn trẻ con vì được bao bọc nhiều từ nhỏ. Em giản dị, không thích ăn diện nhưng xinh đẹp, đặc biệt yêu các cháu (con tôi) và chồng. Các con tôi quấn thím lắm. Tôi nghĩ vì nhiều lý do mà cậu em út vốn kén chọn đã thực sự chỉ muốn cưới người con gái này.

Vợ chồng em sống và làm việc ở Nha Trang, còn chúng tôi cùng bố mẹ vẫn ở Đà Lạt. Hơn một tháng, đôi khi hai tháng, các em lại về thăm bố mẹ tôi. Chúng tôi ở riêng, mỗi lần họ về đều ở nhà bố mẹ tôi. Em dâu phụ mẹ tôi việc lặt vặt, nhưng nấu ăn kém, chỉ biết rửa chén. Tôi không xét nét vì em chăm rửa chén, và em thừa nhận mình vụng về mọi việc khác, xung phong rửa mọi cuộc ăn nhậu và giỗ chạp. Điều đó tôi chấp nhận, để mọi người hiểu là tôi không ghét hay hiềm khích gì với em.

Trong thời gian các em yêu nhau cho đến nay, em dâu đến nhà tôi chơi tổng cộng ba lần, chỉ ghé qua, không ở lại lâu vì công việc ở Nha Trang. Tuần vừa rồi, vợ chồng em về, sau đó từ nhà bố mẹ sang nhà tôi nghỉ nửa tiếng trước khi quay về Nha Trang chuẩn bị công việc. Vừa vào nhà, em nằm luôn lên ghế sofa, nghịch điện thoại, trong khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, hai em trai tôi ngồi sofa cũng nghịch điện thoại. Nhà đóng cửa, không khách khứa, phòng khách có bàn thờ nhỏ. Em mặc quần dài áo thun kín đáo nhưng tôi vẫn thấy khó chịu vì thái độ nằm như vậy, nhất là trước mặt ba người đàn ông. Tôi nghĩ em nên phụ tôi quét dọn nhà cửa.

Khi về Nha Trang, tôi nói chuyện với em trai út, không rõ em truyền đạt ra sao mà vợ em nói coi nhà tôi như nhà mình, cảm giác tự do, nằm sofa một chút là bình thường, nhà tôi cũng như nhà em. Em còn nói tôi ghê gớm, bắt bẻ và bóng gió kiểu sau này không dám ghé nhà tôi nữa. Tôi thấy phụ mẹ mấy hôm ở nhà chỉ chạy việc vặt, rửa chén thôi, em đâu nấu món gì nặng nhọc, vậy mà nằm vật ra trước mặt ba người đàn ông khác là khó coi. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Hữu Kiên