Em đáng tin cậy, thật thà và lạc quan

Em tìm anh, người sẽ cùng em đi qua những năm tháng còn lại của cuộc đời. Em biết đến chuyên mục này từ hè năm ngoái nhưng vì ngại nên cũng ngập ngừng chưa dám gửi lá thư nào. Hôm nay em lấy hết can đảm gửi bài của mình lên đây, hy vọng mình hữu duyên để gặp được nhau.

Em giới thiệu một chút về mình nhé, em cầm tinh tuổi con gà (Quý Dậu), em tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản trị nhà hàng và làm quản lý nhà hàng theo đúng chuyên môn luôn. Em rất thích công việc của mình vì không những mang lại cho em thu nhập ổn mà còn cho em mở mang tầm mắt và học hỏi được nhiều điều. Mà thú thật là thời điểm hiện tại em vừa mới dừng công việc sau một khoảng thời gian dài làm việc miệt mài và em vừa mới về nhà với bố mẹ ở Tây Ninh. Mà anh an tâm là em có thể lo tốt cho bản thân.



Về ngoại hình, em cao 1m62, nặng 44 kg (hơi ốm chút thôi), em không già cũng không trẻ hơn tuổi. Giao diện bên ngoài thì mọi người hay bảo là khá lạnh lùng khi lần đầu tiếp xúc nhưng nội dung không phải như vậy đâu ạ. Bạn bè hay nhận xét em là đứa đáng tin cậy, thật thà và lạc quan. Thật sự, đúng là em không suy nghĩ gì nhiều ngoài công việc cả, may mắn là em sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng bố mẹ luôn yêu thương và cũng không có áp lực gì từ phía gia đình.



Em khá giản dị trong cả lối sống lẫn cách ăn mặc, tự nhận thấy mình không phải thuộc kiểu người thích chưng diện, chỉ là đứa biết chăm chút cho bản thân và ăn mặc phù hợp với từng hoàn cảnh thôi. Những ngày nghỉ em thường dành thời gian dọn dẹp nhà cửa, nấu món mình muốn ăn, thỉnh thoảng đi ăn uống với bạn bè hoặc đồng nghiệp, thăm thú ngóc ngách nào đó gần nơi mình sống, du lịch đâu đó hoặc về thăm bố mẹ nếu em được nghỉ dài ngày.



Về chuyện tình cảm, em theo quan niệm là tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Em không ngại khi anh đến từ bất kỳ đâu vì công việc của em cũng không khó để di chuyển. Em độc thân và chưa từng kết hôn nên mong anh cũng vậy và đừng lớn tuổi hơn em quá nhé. Em thích nói chuyện trực tiếp hơn là qua thư, vì em nghĩ lời nói và suy nghĩ của cả hai sẽ được đón nhận dễ hơn khi mình gặp mặt, nên hy vọng nếu em xin số điện thoại hoặc có một cuộc hẹn thì anh đừng nghĩ là do em quá vội vã vì điều gì (em không phải lừa đảo đâu ạ).



Em viết sơ lược về em một chút thôi nhé, cảm ơn vì anh đã kiên nhẫn đọc bài của em và mong sớm nhận được thư từ anh. Còn nếu chưa thì chúc chúng ta đều sớm tìm được duyên lành anh nhé và có ngày cuối tuần vui vẻ nữa ạ.

