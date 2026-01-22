Em đặc biệt thích chàng trai nói chuyện nhiều một chút

Em sống khá giản dị, không cầu kỳ, chỉ mong mọi thứ đủ chân thành và thoải mái.

Xin chào anh - người có thể đang đọc những dòng này,

Em là cô gái với phiên bản nhỏ nhắn bỏ túi: cao 1m52, nặng 45 kg, hay cười và thường được nhận xét là hiền lành. Tính em hơi hướng nội, không quá thích ồn ào, hợp với những buổi tối ở nhà hơn là những buổi tiệc tùng náo nhiệt.

Tuy ở nhà là chính nhưng em lại rất mê thiên nhiên. Em thích trekking, đi bộ giữa núi rừng, khám phá những nơi xanh mát và yên bình. Em sống khá giản dị, không cầu kỳ, chỉ mong mọi thứ đủ chân thành và thoải mái.

Gia đình em cơ bản, nề nếp. Hiện em sống và làm việc tại Hà Nội, cuộc sống ổn định và nhẹ nhàng.

Em mong tìm được một người phù hợp để đồng hành lâu dài. Không cần quá hoàn hảo, chỉ mong anh cao trên 1m70 để em có cảm giác được che chở. Em đặc biệt thích kiểu chàng trai nói chuyện nhiều một chút (để em được nghe), nhưng tính cách điềm đạm, ấm áp và tử tế.

Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, thích chia sẻ những điều nhỏ xíu trong cuộc sống, và thỉnh thoảng sẵn sàng xách ba lô đi trốn cùng thiên nhiên, biết đâu... câu chuyện của chúng ta lại bắt đầu từ đây.

