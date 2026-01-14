Em đã sẵn sàng đồng hành và yêu anh

Em luôn khao khát cuộc sống gia đình, nơi con trẻ có đủ bố mẹ, một mái nhà quây quần và chuyện trò.

Em 39 tuổi, là mẹ của hai cháu, học cấp hai và cấp một. Cuộc sống bao năm qua của em xoay quanh cơ quan và con cái, chỉ vậy thôi anh, vì rất nhiều lý do gia đình và khách quan khác mà như vậy. Cuộc hôn nhân trước không hạnh phúc, đầy bất ổn và rất nhiều điều không hay, em đã xóa sạch và nhẹ nhàng đi qua nó, không oán hận.

Em luôn khao khát cuộc sống gia đình, nơi con trẻ có đủ bố mẹ, một mái nhà quây quần và chuyện trò. Không phải khi em không có mới khao khát, mà đó là bản chất con người em, em yêu cuộc sống gia đình. Đi qua những giông bão, em thấy mình vẫn như vậy, con người đơn giản, nhẹ nhàng, yêu sự bình yên, yêu tiếng cười và mong một cuộc đời bình yên nhất.

Em nuôi hai con và không có chu cấp của chồng cũ nên cuộc sống có thể nói là khá vất vả. Em làm trong cơ quan gần nhà, lịch trình hàng ngày lặp đi lặp lại, không vất vả và đủ sống yên ả. Các con đang lớn dần, khá ương bướng, cá tính, em thấy mình cần một người làm điểm tiếp sức, cân bằng, hỗ trợ và đồng hành cùng em. Khi cuộc sống áp lực, công việc không như ý, con cái ương ngạnh khó bảo, em thấy bản thân yếu đuối đến cùng cực.

Em nói vậy không phải để tìm người dựa dẫm hay gì cả, mong mỏi của em là người cùng hoàn cảnh hoặc thấu hiểu hoàn cảnh để cùng cho nhau cơ hội, anh ạ. Nếu có duyên, mong những lời thật lòng này đến được đúng địa chỉ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ