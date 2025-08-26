Em đã có đủ nên chỉ cần anh chân thành

Em - một phụ nữ 41 tuổi, đã ly hôn 10 năm và vì hoàn cảnh nên hiện tại ở một mình.

Em có đủ: sức khỏe tốt để hiến máu nhân đạo đều đặn hàng năm; một căn nhà rộng đủ phòng cho chục người ở; một công việc với thu nhập ổn định đều đặn 40 triệu đồng mỗi tháng; một khoản tích lũy đủ để yên tâm cho tuổi già; một ngoại hình ưa nhìn đủ để người đối diện thấy thiện cảm. Em chăm chỉ, yêu công việc, nấu ăn ngon.

Nhưng nhân vô thập toàn, duyên số của em lận đận, mãi chưa gặp được một người tri kỷ. Nếu anh cần một người có thể tâm sự, bầu bạn, nấu cho anh những bữa ăn ngon, thỉnh thoảng cùng nhau đi đây đi đó, dành cho nhau sự quan tâm ấm áp và một trái tim chân thành, hãy tìm đến em. Em sẽ rất chân thành, chung thủy và cùng anh già đi, bên nhau khi trẻ và nương tựa vào nhau khi tuổi già.

Nếu anh nghĩ tìm đến em, cho em chút tình cảm rồi vay tiền hay lợi dụng vật chất, xin đừng email cho mất công, vì em rất chân thành nhưng không phải phú bà ngốc nghếch.

