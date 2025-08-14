Em đã chờ rất lâu để gặp anh

Anh đang loanh quanh ở đâu đó nhỉ, em đã chờ rất lâu giữa bộn bề cuộc sống, giữa dòng người tấp nập mà vẫn chưa gặp được anh.

Chưa gặp anh nhưng em vẫn sống tốt mỗi ngày bởi nhiều trách nhiệm ở em. Em cố gắng để có cuộc sống tốt nhưng ở sâu thẳm tâm hồn em vẫn là khoảng trống, sự cô đơn khôn tả khi quay về nhà sau công việc. Hay khi mệt mỏi cũng chỉ tựa vào chính mình, em cần điểm tựa cho tâm hồn.

Em là cô gái quê miền Tây, sống ở TP HCM hơn 20 năm, sống cùng con gái, công việc ổn định. Chỉ mong gặp được anh, người từng trải, hiểu chuyện, sâu sắc để có thể cùng chia sẻ những chuyện đời thường với nhau, cùng ăn bữa cơm tối, cùng đi dạo biển đêm hay chỉ là một cái ôm vỗ về thủ thỉ "Có anh đây ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi".

Chỉ vậy thôi, có quá khó không nhỉ và anh ở đâu đó đọc được những dòng này hãy hồi đáp cho em nha. Mong những ai cô đơn sớm tìm được một nửa của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ