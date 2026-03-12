Em cực kỳ coi trọng tình yêu thương gia đình

Em sinh năm 1997, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, chỉ cao 1m55.

Thân hình không phải dạng gầy nhưng cũng không phải thừa cân. Không phải xinh nhưng cũng gọi là dễ nhìn. Bạn bè hay mọi người thường nhận xét em là nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Tính em vui vẻ, hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người. Đôi lúc em rất mơ mộng, nhưng nhiều khi cũng lại rất thực tế. Em không lựa chọn quen qua app hẹn hò vì mong muốn mình đồng điệu về tâm hồn hơn là vì ngoại hình. Vì môi trường xung quanh em đa số là nữ, thiểu số còn lại là LGBT nên em vẫn chưa tìm được một nửa phù hợp.

Em cần người cùng tiến xa với mình sẽ tầm gần tuổi em, sinh năm 1996–1997 thôi để dễ đồng điệu và cũng "hợp phong thủy (cười). Em thích cảm giác được che chở, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nên anh cao 1,7 m trở lên thì thật tốt. Em cũng muốn nửa kia của mình sinh ra và làm việc tại Sài Gòn để mình có thể dễ thăm họ hàng của nhau.

Điều quan trọng hơn hết, em mong anh có công việc ổn định, có ý chí cầu tiến để mình chuẩn bị cho tương lai xa hơn sau này. Em có một tuổi thơ chưa trọn vẹn trong tình yêu gia đình nên cực kỳ coi trọng điều này. Em đã luôn luôn mơ về một ngày, khi em lập gia đình, ba mẹ anh sẽ là ba mẹ em. Em sẽ thật sự thương ba mẹ anh như ruột thịt. Nhiều lúc em còn mơ nhiều đến mức nếu mình có bất đồng quan điểm thì ba mẹ anh cũng sẽ bênh em nữa (cười).

Em nghĩ bài viết của mình dài rồi. Cảm ơn anh đã đọc hết bài viết này của em. Mong anh sẽ cảm được sự chân thành này rồi kết nối với em nhé.

