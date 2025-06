Em của trung tá CSGT hy sinh khi bắt ôtô ma túy được nhận vào ngành

Long AnChị Nguyễn Thị Thúy Diễn, em của trung tá Nguyễn Xuân Hào hy sinh lúc chặn bắt xe ma túy, được tuyển chọn vào ngành công an theo nguyện vọng.

Ngày 20/6, Công an Long An cho biết sau quá trình tạm tuyển, Giám đốc Công an tỉnh đã phê duyệt quyết định tuyển chọn chính thức đối với chị Diễn, 40 tuổi, cấp hàm thượng úy. Quyết định này được triển khai theo chủ trương của Bộ Công an trước đó.

Phát biểu tại buổi trao quyết định, đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho rằng việc tuyển dụng chị Diễn vào lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Công an và Công an Long An; đồng thời là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.

Thượng úy Nguyễn Thị Thúy Diễn bày tỏ lòng biết ơn với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an tỉnh Long An; hứa sẽ học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hy sinh của anh trai.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Công an Long An (phải) trao quyết định tuyển dụng cho chị Nguyễn Thị Thúy Diễn. Ảnh: Công an Long An

Trước đó, chiều 21/4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, phối hợp Công an Long An chốt chặn trên đường tỉnh lộ 824 (đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) khi thực hiện chuyên án triệt phá băng nhóm buôn ma túy lớn.

Khi ôtô bán tải chở ma túy của nhóm tội phạm chạy đến, tài xế Nguyễn Văn Thanh không chấp hành yêu cầu dừng xe mà tông thẳng vào lực lượng chức năng làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (cán bộ CSGT Công an huyện Đức Hòa) cùng 2 người đi đường tử vong. Ôtô sau đó đâm vào cột điện ven đường, lật ngang. Hai người trên xe bị cảnh sát khống chế, thu tang vật.

Thiếu tá Hào sau đó được Bộ Công an quyết định thăng hàm trung tá.

Cuối tháng 3/2024, Thanh bị TAND tỉnh Long An tuyên tử hình về tội Giết người. Liên quan vụ án này, ba hôm trước tòa cũng tuyên 3 án tử hình, một án chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy, một năm tù về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nam An