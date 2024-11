Em công khai người mới sau một tháng chia tay tôi

Tôi mới biết rằng em đã tìm hiểu người kia trong thời gian chúng tôi vẫn còn yêu.

Tôi 32 tuổi, từng đổ vỡ trong hôn nhân. Sau bốn năm không quen ai, đến khi gặp được cô gái ấy, tôi tiếp cận trò chuyện một thời gian thì có chút tình cảm và đã thú nhận mình từng đổ vỡ. Em im lặng vài ngày, sau đó vẫn nhắn tin cho tôi. Thời gian biết em và được em chấp nhận tình cảm là ba tháng. Khi yêu nhau, tôi hỏi là quen một người từng đổ vỡ, em có ngại không. Em nói quan trọng là hiểu và thông cảm. Chúng tôi quen nhau không công khai vì ba mẹ em biết chuyện nên không chấp nhận. Vì tình yêu quá lớn, em vẫn chấp nhận yêu tôi.

Thời gian kéo dài được ba năm cho đến khi em nói lời chia tay. Em bị áp lực và tôi từng đổ vỡ là lý do em lấy để chia tay. Chia tay được một tháng, em công khai người yêu mới. Tôi tìm hiểu mới biết rằng em đã tìm hiểu người kia trong thời gian chúng tôi vẫn còn yêu. Có lẽ do tôi không đủ chân thành để em ở lại. Khi biết được sự thật, tôi rất buồn nhưng vì thương em, tôi đành chấp nhận em có những thứ tốt nhất. Đến giờ, tôi vẫn chưa thể nào dừng suy nghĩ về em, chắc do tôi đặt hy vọng quá nhiều.

Tuấn Sơn