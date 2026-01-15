Gửi anh - người chưa biết mặt - nhưng có lẽ đã ở rất gần trong tương lai.

Có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau, chưa biết tên nhau, chưa hình dung được nụ cười của nhau như thế nào... nhưng đâu đó trong nhịp sống này, em tin rằng mỗi chúng ta đang âm thầm chuẩn bị để bước vào cuộc đời của người kia theo cách trọn vẹn nhất.

Em là mẹ đơn thân. Cuộc sống hiện tại của em giản dị, không ồn ào, không phô trương. Em biết cách chăm sóc bản thân, trân trọng sức khỏe, những buổi sáng bình yên và những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa bên con và bên chính mình. Em sống nội tâm, thích lắng nghe nhiều hơn là nói vội và em luôn tin rằng im lặng đôi khi cũng là một ngôn ngữ của sự thấu hiểu.

Qua những va vấp, em học được cách đứng vững, cách dịu dàng với chính mình và với cuộc đời. Em coi trọng giá trị đạo đức, sự chân thành và lòng tử tế, bởi chỉ những điều ấy mới giữ được một mối quan hệ bền lâu khi cảm xúc không còn ở giai đoạn rực rỡ nhất. Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, cũng không mong một câu chuyện cổ tích. Em chỉ mong một người biết tôn trọng, cùng nhau trò chuyện thật, không đóng vai, không đeo mặt nạ.

Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp nhau, em hy vọng chúng ta có thể trở thành những người bạn trước khi là người yêu: cùng nhau đi qua những ngày bình thường, nấu một bữa ăn đơn giản, chia sẻ những suy nghĩ rất thật và nắm tay nhau bước tiếp, không vội vã, không áp lực, chỉ là đồng hành.

Dù anh là ai, ở đâu, em chỉ muốn gửi tới anh lời chào nhẹ nhàng: Em ở đây với trái tim từng tổn thương nhưng vẫn ấm áp. Sẵn sàng yêu thương nhưng không đánh mất chính mình. Và mong gặp một người trưởng thành, chân thành, tử tế để cùng xây dựng mối quan hệ nghiêm túc và bền vững.

Nếu anh cũng đang tìm kiếm điều tương tự, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra nhau, không phải bằng sự hoàn hảo, mà bằng cảm giác bình yên khi ở cạnh nhau.

