Em có tư duy tích cực, trí tuệ và an nhiên

Liệu anh có muốn đồng hành cùng người nữ có phẩm chất/khí chất và giá trị cao? Hay nói chính xác hơn, anh có đủ tự tin để làm bạn đời của một người phụ nữ 35 tuổi, "ngựa quý yên vàng" cung Nhân Mã, đủ tài năng để phát triển sự nghiệp rực rỡ, thuộc nhóm 1% những người xuất sắc. Từ nhỏ, em đã là con ngoan trò giỏi, "học bá" thật sự. Khi đi làm, em cũng luôn là chuyên gia có năng lực, có thành tựu rõ ràng, được công nhận trong ngành.

Hiện tại, em có một đời sống giàu có và thịnh vượng đúng nghĩa: sức khỏe thể chất và tinh thần đều tốt, tư duy tích cực, trí tuệ và an nhiên. Em là người mang năng lượng tích cực, ai ở bên cũng cảm thấy tin tưởng và bình yên. Em có tài sản tự thân thuộc nhóm 1%, dòng tiền ổn định, không nợ nần, quản lý tài chính tốt và đã đạt tự do tài chính ở mức cao nhất.

Trong các mối quan hệ, em luôn được yêu quý và tôn trọng nhờ tài năng, đạo đức và cách sống: từ khách hàng, học trò, bạn bè đến hàng xóm. Em tự do vì đã hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ với gia đình, công việc và xã hội. Hiện em chỉ làm việc vì đam mê, phụng sự và cống hiến cho cộng đồng. Em cao 1m64, chưa từng lập gia đình, vóc dáng cân đối, khuôn mặt phúc hậu, có duyên. Em là người phụ nữ cân bằng: lúc cần thì mạnh mẽ, kiên định, lúc lại hiền hậu, dịu dàng. Em bao dung, hiểu chuyện, biết lắng nghe, nhận lỗi và sửa sai khi cần. Em có trực giác tốt, sống lương thiện, tử tế, tình cảm, cũng rất giỏi nội trợ. Ai biết em đều nhận xét là người chân thật, có tâm – tầm – tài, đáng tin cậy và thân thiện.

Điểm "khuyết" của em có lẽ là ngoại hình giản dị, mộc mạc, không son phấn, không nước hoa. Em đi nhiều nơi, lớn lên trong gia đình đa văn hóa nên tính cách thân thiện, đôi khi nói chuyện hơi tự nhiên, bình dân. Em cũng thích sống ở ngoại ô, nơi có không khí trong lành hơn đô thị. Em từng có một mối tình đầu từ năm 2018, nhưng chia tay năm 2019 do khác biệt quan điểm. Từ đó đến nay, em tập trung hoàn thiện bản thân, đến giờ mới cảm thấy thật sự sẵn sàng cho việc tìm một người bạn đời đồng hành.

Em mong tìm một người đàn ông trưởng thành, nam tính, có khí chất quân tử, sống có trách nhiệm, có trí tuệ và đạo đức, hiểu ý nghĩa thật sự của hôn nhân: là nơi hai người cùng nhau tu dưỡng, chia sẻ, đồng hành và cùng nhau xây dựng tổ ấm. Nếu anh không hút thuốc, không nghiện rượu bia cờ bạc, chưa từng kết hôn, cao hơn em, sinh từ 1974–1994, cũng thuộc nhóm 1% (hoặc đang trên hành trình đạt được mục tiêu đó), thì là điểm cộng lớn. Em không đặt nặng ngoại hình, xuất thân, tôn giáo hay tài sản, vì em tin mình đủ năng lực và năng lượng để cùng anh phát triển. Điều em coi trọng nhất là: đạo đức, trí tuệ, phẩm cách, tư duy, thái độ sống và sự chung thủy trong hôn nhân.

Nếu anh tin vào tình yêu chân thành, tin rằng hôn nhân là hành trình trọn đời cùng một người bạn tốt, có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng một lá thư. Em sẽ hồi âm sớm nhất có thể.

