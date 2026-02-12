Em có thích một lựa chọn khác biệt nhưng an toàn?

Anh hy vọng có thể tìm được người con gái phù hợp với mình vào một ngày không xa.

Một ngày nọ, em vào cửa hàng để mua một chiếc túi xách mới. Giữa vô vàn sản phẩm, em cảm thấy hứng thú với một chiếc rất khác biệt so với phần còn lại. Tuy nhiên, vẫn rất tỉnh táo, em lại gần để kiểm tra thêm. Dựa trên các thông tin được cung cấp và trải nghiệm thực tế, em nhận thấy đây là một sản phẩm tốt và chấp nhận mua nó với một tâm trạng vô cùng hài lòng.

Nếu em cảm thấy câu chuyện trên có phần nào giống với mình, thì anh có thể hy vọng em phù hợp với anh, vì anh là một kiểu "sản phẩm" như thế. Xin nói rõ, anh không phải là một sản phẩm cao cấp, tập hợp toàn những tính năng vượt trội, mà là có tương đối đủ các tính năng quan trọng (từ mức chấp nhận được tới rất tốt) mà một người lý trí sẽ thường xem xét như các tiêu chuẩn để lựa chọn.

Anh đoán em sẽ có những thắc mắc về anh, anh rất vui nếu mình có thể trao đổi thêm. Tuy nhiên, anh cũng xin nói sơ qua vài đặc điểm để em cảm thấy an tâm hơn. Trừ khi tiêu chuẩn của em quá cao, còn không anh tự tin về học vấn, sự nghiệp, đạo đức, sức khỏe và gia đình. Nói riêng về tư tưởng, anh hiện đại nhưng rất truyền thống trong chuyện nam nữ. Hy vọng em xem đó là ưu điểm.

Ngược lại, anh cũng mong em tương tự như vậy. Anh không yêu cầu em phải có bằng anh những thứ anh kể ở trên đâu, nhưng bù lại anh hy vọng em có thể áp đảo anh về ngoại hình (ngoại hình của anh vẫn ở mức ổn nha).

Anh hy vọng có thể tìm được người con gái phù hợp với mình vào một ngày không xa. Anh thèm cưới vợ lắm rồi.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ