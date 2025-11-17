Em có thể chọn anh làm 'người thân' không?

Em mong anh có cùng quan điểm, một người đàn ông tử tế, chín chắn, không theo đạo hoặc theo đạo Phật.

Em viết những dòng này trong một ngày Sài Gòn mưa dầm dề, còn quê nhà miền Trung mới sau bão Kalmaegi. Hy vọng nếu anh có người thân ở quê, dù ở miền nào, họ cũng đều bình an. Em vào Sài Gòn từ khi học đại học. Là người hướng nội, em không có nhiều bạn bè, rất thích nấu ăn và du lịch khám phá văn hóa, vẻ đẹp của mọi miền đất nước. Em mê trekking, dù thường về đích top cuối đoàn nhưng luôn thấy hạnh phúc khi vượt qua chính mình và được hòa mình vào cây lá, đồi núi, thiên nhiên tươi đẹp. Chỉ tiếc rằng giờ đây, em ít có cơ hội trekking hơn vì ngày càng ít bạn đồng hành trên những nẻo đường.

Em 39 tuổi, cuộc sống hiện tại an yên và giản dị: sáng sớm nghe nhạc không lời hoặc sách nói, ngày đi làm, tối về tập yoga và học thêm điều mới từ mạng. Cuối tuần, em thường đi dạo công viên, tham gia workshop về lĩnh vực mình yêu thích, dành cố định hai tiếng mỗi chủ nhật để chăm sóc các cụ già neo đơn ở trung tâm bảo trợ xã hội. Dẫu vậy, đôi khi em vẫn thấy buồn giữa thành phố đông người mà thiếu một người thân thật sự. Em từng trải qua vài mối tình, từng hết lòng với người không xứng đáng, để rồi nhìn lại tuổi xuân đã qua mà vẫn chưa có một mái ấm nhỏ cho riêng mình.

Em chưa từng kết hôn, chưa có con. U40, em từng thử hẹn hò qua mạng, vì môi trường làm việc hiện tại hầu như không có nam giới. nhưng có lẽ duyên chưa tới. Có người mới gặp một hai lần đã gợi ý chuyện ấy, khiến em thấy như họ đang "tìm người yêu kiểu chạy KPI", tình yêu mà như mì ăn liền. Em tin rằng có cảm tình là điều có thể đến ngay từ buổi đầu, nhưng tình yêu thật sự cần thời gian để vun đắp. Một mối quan hệ vững bền phải được xây trên nền tảng của tình bạn, sự thấu hiểu và lòng thương. Bởi những rung động ban đầu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ sự kết nối sâu sắc mới giữ hai người ở lại bên nhau.

Em mong anh có cùng quan điểm, một người đàn ông tử tế, chín chắn, không theo đạo hoặc theo đạo Phật, có thể lớn hơn em đến bảy tuổi hoặc nhỏ hơn một hai tuổi. Anh có thể độc thân hoặc từng kết hôn, em không ngại, vì cuộc sống đôi khi không như ý ta muốn. Quan trọng là mình biết nhìn nhận vấn đề đã trải qua và bước tiếp. Em tin rằng ở tuổi này, ai trong chúng ta cũng có thể mạnh mẽ sống độc thân nếu muốn. Nhưng nếu có thể cùng ai đó đồng hành, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và bình yên bên nhau thì vẫn tốt hơn nhiều. Vì thế, hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhé. Em mong sớm nhận được thư anh.

