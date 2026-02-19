Em có nụ cười tươi, tạo cảm giác dễ gần

Em có thể tự chăm sóc mình, nhưng muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé trước anh và được anh che chở.

Em sinh ra và lớn lên ở một thị trấn ở Quảng Nam, một nơi không quá yên bình như thôn quê, nhưng cũng không quá nhộn nhịp như thành phố lớn. Tuổi thơ của em may mắn lớn lên với đầy đủ những trò nghịch phá của trẻ con thôn quê, đến những gian hàng cho thuê truyện ở thị trấn, cả sự xuất hiện của internet ở những năm cuối cấp hai. Có lẽ tiếc nuối duy nhất của em về tuổi niên thiếu là chưa có cho mình một mối tình học trò ngô nghê nào để lớn lên nghĩ lại mà bật cười như tụi bạn.



Năm 18 tuổi, lần đầu tiên rời xa vòng tay bao bọc của gia đình, em vào Sài Gòn bắt đầu một cuộc hành trình mới. Ngày em nằng nặc đòi nộp đơn đi xa, ba mẹ em lo lắm, vì đến thời điểm đó em vẫn còn là một đứa chỉ biết ăn với học, ngay cả cắm cơm cũng có người làm cho. Nhưng mà em kệ, em tin là người ta làm được thì mình làm được. Em muốn được học cách tự lập, ban ngày đi học, tối đi làm gia sư, cứ thế 4 năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Em tốt nghiệp đại học và đứng giữa một quyết định quan trọng, bám trụ Sài thành hay quay về Đà Nẵng lập nghiệp. Một Sài Gòn với nhiều kỷ niệm, nhiều bài học và cơ hội hay một Đà Nẵng thơ mộng, với những buổi chiều đi dạo dọc bờ biển và cơ hội sống gần ba mẹ? Em không vội chọn mà để cho những cơ hội đến với mình trả lời. Em, Sài Gòn và Đà Nẵng tạo thành mối quan hệ tay ba suốt 8 năm trời. Đến tận bây giờ khi cuộc sống đã khá ổn định tại Đà Nẵng hơn 2 năm nay, em vẫn thắc mắc đây có phải là điểm đích hay chưa, biết đâu em sẽ tìm được câu trả lời khi gặp anh.



Em hiện 29 tuổi, làm trong lĩnh vực giáo dục và có một công việc tay trái nên cũng khá bận rộn. Một ngày của em gần đây thường bắt đầu ở phòng tập và kết thúc sau khi đã xong công việc thứ hai. Thực ra em không phải đứa cuồng công việc đâu, khá lười là đằng khác, nhưng em cần đảm bảo mình có thể đạt được an toàn tài chính khi cuộc sống tương lai xuất hiện những ưu tiên khác. Em nghĩ mình cũng hay có tính lo xa, bạn em hay chọc em là " hệ thống quản trị rủi ro". Anh biết không, em có một wishlist cho tuổi 30, may mắn là em đã hoàn thành được hầu hết trong số đó, điều còn lại mà em cần làm trong năm nay chính là anh đấy.



Nếu anh tò mò về ngoại hình thì em khá thấp bé, tầm 1m5, em không quá xinh, chỉ ở mức ưa nhìn, được mọi người nhận xét là nhìn dễ có thiện cảm, suy nghĩ tích cực. Em có nụ cười tươi, tạo cảm giác dễ gần cho người mới tiếp xúc. Môi trường làm việc khiến em vừa truyền thống, vừa hiện đại. Em không ngại việc gia đình, nhưng em mong tìm thấy một người luôn chủ động san sẻ và cùng nhau xây dựng tổ ấm, chúng ta có thể cùng hỗ trợ nhau trong sinh hoạt như những chiến hữu, chứ không phải đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Em có thể tự chăm sóc mình, nhưng muốn làm một người phụ nữ nhỏ bé trước anh và được anh che chở. Tưởng tượng xem, sau một ngày mệt mỏi, có ai đó đang chờ mình ở nhà và cho mình một cái ôm, nói với mình rằng ngày hôm nay đã vất vả rồi. Tối đến, chúng ta sẽ cùng đi dạo dọc bờ biển và tỉ tê về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Ta trao cho nhau cái ôm, chúc ngủ ngon và được sạc năng lượng để sẵn sàng cho ngày mới. Tuy có hơi sến, nhưng đó là điều mà em đã mường tượng rõ trong đầu về hôn nhân của mình.



Em cần anh, một người bạn đời điềm đạm, chín chắn trong tính cách và ổn định trong công việc. Ước gì anh thích học hỏi và có kiến thức về nhiều lĩnh vực, có sự kiên nhẫn để diễn giải cho em hiểu, vì em thấy một người đàn ông khi nói về những thứ mình đam mê tỏa ra một sức hút thật đặc biệt. Em mong anh làm chủ cảm xúc tốt, không mất bình tĩnh khi giận dữ, có thể im lặng nhưng vẫn tìm cách giải quyết, chứ không coi im lặng như một hình thức trừng phạt người kia. Em tìm kiếm một người cùng mình xây dựng tự do tài chính, nhưng nếu người đó đủ năng lực gánh vác, em vẫn có thể nghỉ bớt công việc tay trái để lui về chăm lo gia đình.

Em mong anh cao hơn 1m65, để em cảm thấy được che chở và trở nên nhỏ bé hơn khi ở bên. Em mong anh ở Đà Nẵng hoặc Sài Gòn. Hiện tại em đang ở Đà Nẵng, nên em vẫn ưu tiên nơi đây hơn, nhưng chỉ cần là người em cần tìm, hai đứa có thể cùng nhau tính toán. Em coi trọng sự phù hợp và đồng điệu hơn là những cảm xúc đến nồng nhiệt rồi lặng lẽ biến mất, nhưng sẽ thật may mắn nếu em có thể gặp một người khiến em yên tâm yêu hết mình, một người khiến em luôn muốn quay về nơi gọi là "nhà".



Có nhiều điều em muốn nói cùng anh nhưng bài dài rồi, có gì chúng ta cùng tìm hiểu nhau sau nhé. Em rất nghiêm túc tìm kiếm anh, nên nếu anh cảm thấy đồng điệu với bài viết này, hãy cho em biết về anh nhé. Em chờ thư anh, chúc anh một ngày tốt lành.



