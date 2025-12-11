Em có muốn phát triển sự nghiệp cùng anh không?

Anh ưa nhìn, da trắng, ít nói và có nhiều ưu điểm như không hút thuốc, không cờ bạc, không ham rượu chè.

Chào em, cô gái nào đó vô tình thấy bài của anh thì đó hẳn là người dễ thương rồi. Xa quê hơn chục năm, ra Hà Nội đến nay anh đã tạo sự nghiệp riêng, chỉ còn thiếu những lời động viên của em và thiếu bữa cơm có anh em mình thôi. Về bản thân, anh là người ưa nhìn, da trắng, ít nói và có nhiều ưu điểm như không hút thuốc, không cờ bạc, không ham rượu chè. Anh tự lập từ nhỏ nên ngoài kinh doanh ra thì với anh vào bếp, quét nhà hay rửa bát quá bình thường. Một phần là anh cũng muốn biết làm để sau này chia sẻ cùng em.

Anh mong gặp em, cô gái sống thật thà, lấy tâm và đức làm trọng, biết tôn trọng người khác. Anh thích ngắm người yêu có mái tóc dài lắm, nếu nói tiếng Anh giỏi nữa thì anh si mê mất. Anh mong khi đến với nhau em đã cắt đứt mọi liên lạc với người cũ nếu có. Em có thể chưa có nghề nghiệp và cũng không cần giàu, miễn sao năng động và nhanh nhẹn thì anh nghĩ chúng ta sẽ xây dựng một nền tảng vững chắc thôi. Để không mất thời gian, cũng xin phép không quen mấy bạn đi phượt bụi (vì mình có lý do riêng). Anh sống đơn giản lắm, nếu em thích đơn giản như anh thì chúng mình kết nối nhé. Chúc em và quý bạn đọc ngày cuối tuần nhiều niềm vui và sức khỏe.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ