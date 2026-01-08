Em có muốn cùng anh xây tổ ấm đôi ta

Anh rất mong một ngày em ngồi phía sau, ôm anh, cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Anh vừa đi Vũng Tàu về. Vẫn như những lần trước, anh đi một mình, quen với việc độc hành. Nha Trang, Ninh Thuận... mỗi khi đến những nơi đông vui, nhiều người tụ tập, anh thường bắt gặp hình ảnh các cặp đôi tay trong tay, ngồi cạnh nhau, chụp hình cho nhau, cùng trò chuyện rất tình cảm. Anh thấy họ thật may mắn và hạnh phúc.

Nhìn lại mình, anh có lẽ hơi nhạt. Muốn chụp hình thì tự cài đặt máy, những chia sẻ hay áp lực trong cuộc sống cũng tự mình xoay xở. Nhưng nói vậy không có nghĩa là anh tìm em để lấp đầy khoảng trống đó. Anh xem em như một người bạn đồng hành, người có thể cùng anh đi trên chặng đường sau này, để cả hai đều cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau, tin tưởng và chia sẻ cùng nhau. Những ngày nghỉ, hay những lúc căng thẳng, áp lực, mình cùng đi đâu đó nhé. Anh đi cũng khá nhiều, có chút kinh nghiệm, tay lái tạm ổn. Anh rất mong một ngày em ngồi phía sau, ôm anh, cùng nhau trải nghiệm và chia sẻ những điều mới mẻ trong cuộc sống.

Hiện tại, anh làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Anh sinh năm 1987, không hút thuốc, nhậu nhẹ ở mức xã giao. Anh mong em không quá bận rộn, biết tôn trọng nhau và có ý định hẹn hò nghiêm túc. Anh đang độc thân. Rất vui nếu mình có cơ hội trò chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cảm ơn em.

