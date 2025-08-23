Em có muốn anh ở bên mỗi lúc buồn?

Anh sinh năm 1993, quê Thái Bình (cũ), làm công việc về lĩnh vực phân phối phụ tùng ôtô ở Hà Nội.

Về tính cách: luôn vui vẻ, hòa đồng, biết quan tâm và hay giúp đỡ mọi người; là người chân thành, ấm áp, biết lắng nghe và chia sẻ.

Về sở thích: Thích nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc và chơi thể thao: đá bóng, chạy bộ, đạp xe, thích xem ngoại hạng Anh mỗi cuối tuần. Là fan hâm mộ đội bóng Manchester United.

Anh rất mong tìm được cô gái cùng quê, tính cách hiền lành, dịu dàng, biết trước, biết sau và có thể cùng anh chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu em muốn có người tâm sự mỗi khi mệt, ở bên mỗi lúc buồn, nói lời yêu thương khi em gặp chuyện khó khăn, hãy gửi mail cho anh nhé.

Chúc em và quý bạn đọc một buổi tối vui vẻ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ