Em có linh cảm sắp gặp được anh

Chào anh, người có lẽ vũ trụ đang âm thầm dẫn em đến. Em cao 1m55, đủ nhỏ bé để anh muốn che chở. Em là người sống khá nội tâm nhưng không khép kín. Em thích sự nhẹ nhàng, đơn giản nhưng yêu ghét rõ ràng. Công việc em hơi bận nhưng vẫn đủ thời gian để cùng anh đi dạo. Em thích cảm giác được ai đó kéo tay đi qua những đoạn đường nhiều gió. Hay sẽ cùng anh chế biến một món ngon mới học vào cuối tuần. Thỉnh thoảng hứng lên sẽ cùng nhau đổi gió đến khám phá nơi nào đó mà không cần lên lịch trước.

Ngoại hình thì... em không dám nói đẹp, nhưng đủ dễ thương để đi cạnh anh mà không làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Em thích ăn mặc gọn gàng, thích mùi nước hoa nhẹ, luôn tin người phụ nữ không cần quá nổi bật, chỉ cần hợp vibe đúng một người là đủ. Em thích những cuộc trò chuyện đủ sâu để hiểu nhau, nhưng cũng đủ nhây để cười quên thời gian.

Em mong gặp một anh trưởng thành, vui tính vừa phải, ấm áp đúng lúc, biết nỗ lực và cũng biết tận hưởng. Một người không hoàn hảo nhưng biết sống cho tử tế. Anh cao trên 1m67 nữa thì quá tuyệt. Nếu anh cũng tìm một người để đi qua mùa Noel này không một mình, cùng ăn tối, cùng xem phim rồi bình luận như chuyên gia, cùng chia sẻ giấc mơ và cả những ngày mệt mỏi, có thể lá thư này viết cho anh thật rồi. Em đợi anh.

