Em có là ứng cử viên sáng giá của đời anh?

Em có tâm lành thiện, nghiêm túc và chân thành, không quá xuất sắc nhưng cũng dễ tạo thiện cảm khi đối diện, chỉn chu và tươm tất.

Cuộc đời em cứ bình lặng qua từng ngày, từng tháng, không ồn ào và chẳng vội vã. Con giáp cuối cùng, ăn và ngủ, cùng vẻ mặt hiền lành những khi được no bụng – là em, và có vẻ như biểu trưng của con giáp này cũng mang những nét tương đồng trong em.

Em chưa từng đi qua hôn nhân, nên có vẻ vẫn còn nhiều yếu kém. Dù trái ngược với cuộc sống bình lặng ấy, là những khi em rất mạnh mẽ để vượt qua ngần ấy năm của cuộc đời. Hiện tại, em sống ổn một mình, một công việc và một lối đi về.

Cô đơn, đó là những cảm giác bất chợt: bất chợt thấy một sự quan tâm, bất chợt nhận một sự ân cần, bất chợt cần một nụ cười lặng lẽ... để thấy lòng mình ấm lại, để thấy có những hạnh phúc không phải một mình. Nhưng em không tìm một sự khỏa lấp, cũng không cần một hình thức đủ tròn.

Điều em cần là:

Cần một sự đồng hành thật sự, một sự chia sẻ, một sự thấu hiểu để đủ bao dung, không chỉ cho những giây phút êm đềm trong cuộc sống, mà dù có khó khăn hay trở ngại vẫn chọn ở lại để đồng hành. Không phải chỉ vì "yêu", mà còn vì "thương" – thương cả những khi đẹp đẽ, và thương cả những lúc vụng về, không rời đi và cũng không cố chấp.

Nếu anh có một trái tim ấm áp, công việc rõ ràng, tấm lòng đủ bao dung, không lớn tuổi hơn em quá nhiều, và thấy em có thể là ứng cử viên sáng giá của cuộc đời, hãy trao cho em một dòng tin đủ thiện chí, đủ rõ và đủ chân thành về anh – về cả hôn nhân (nếu có) và cuộc sống của anh.

Cám ơn anh và vạn lời chúc yêu thương mến gửi đến anh cùng tất cả.

