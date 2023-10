Em chung thủy nên mong anh cũng thủy chung

Em nữ tính, nhẹ nhàng, trẻ hơn tuổi, thuộc mẫu phụ nữ của gia đình, thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ.

Gửi anh, em là cô gái sinh năm 1990, từng kết hôn và có cuộc hôn nhân không được trọn vẹn. Em sinh ra, lớn lên và đang làm việc ở Phú Thọ, cuộc sống của em đơn giản nhưng đầy thăng trầm. Em có tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng và tận tâm trong công việc, luôn lắng nghe, chia sẻ và biết cách cư xử. Ngoài xã hội, em được nhận xét là hiền lành, sống tình cảm, năng động, nhiệt huyết trong công việc và hòa đồng với mọi người xung quanh. Em rất thích chơi với trẻ con và được bọn trẻ quý mến.

Em được nhận xét là tự lập và mạnh mẽ, nhưng dẫu mạnh mẽ đến đâu em cũng chỉ là phụ nữ thôi. Em cũng cần một bờ vai để tựa vào lúc mệt mỏi, một chỗ dựa tinh thần để gửi gắm tương lai. Nhưng dù tự lập và mạnh mẽ đến đâu, em vẫn mong có ai đó quan tâm, chia sẻ vui buồn trong cuộc sống. Em là người sống tình cảm, chân thành, giản dị và chung thủy nên em mong anh cũng như thế. Mong anh là người đàn ông chững chạc, đứng đắn, công việc ổn định, có ý chí cầu tiến, biết quan tâm, chia sẻ và cảm thông anh nhé.

Mọi mối quan hệ đều được xây dựng từ tình bạn. Nếu anh có những điểm tương đồng với em, mình cho nhau cơ hội làm bạn, cùng trò chuyện để hiểu nhau hơn.

Có lẽ trong đời người chúng ta sẽ trải qua rất nhiều kiểu yêu, nhưng xin đừng để tình yêu trở thành một niềm đau. Trong cuộc sống này đâu đâu cũng được ông trời định duyên, duyên đến duyên đi dường như cũng đều do số phận sắp đặt. Duyên do trời định, phận do người tạo nhưng hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ, em nghĩ là như vậy. Hy vọng mình có thể là chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống và biết đâu một ngày nào đó chữ duyên sẽ mang mình lại gần nhau.

