Em chồng tự tiện lấy quần áo, giày dép của tôi dùng

Có hôm tôi đi làm về, thấy chiếc váy yêu thích của mình nằm lẫn trong đống đồ bẩn ở phòng em.

Tôi lấy chồng được hai năm, sống chung với bố mẹ và em gái của anh. Nhà chồng có ba phòng, vợ chồng tôi ở tầng trên, còn em chồng vẫn đi học đại học, thỉnh thoảng mới về nhưng mỗi lần em về, tôi lại thấy mệt mỏi. Em chồng còn trẻ, tính thoải mái, thích gì là dùng. Nhiều lần tôi thấy em vào phòng mình khi không có tôi ở nhà. Ban đầu chỉ là mượn máy sấy tóc hay thỏi son, sau thì tới túi xách, nước hoa, thậm chí cả quần áo. Có hôm tôi đi làm về, thấy chiếc váy yêu thích của mình nằm lẫn trong đống đồ bẩn ở phòng em. Tôi nhắc khéo, em chỉ cười: "Chị ơi, em mượn xíu đi sinh nhật bạn, tại em chẳng có cái nào đẹp cả".

Tôi không muốn làm lớn chuyện, sợ bị mang tiếng khó tính nên chỉ nói với chồng. Anh lại xuề xòa: "Con bé vô tư, có gì đâu mà em để bụng". Nhưng chính cái "vô tư" đó khiến tôi ngày càng thấy mình bị xâm phạm. Phòng ngủ là không gian riêng, đồ dùng cá nhân lại càng không nên tùy tiện. Tôi từng đề nghị em chồng gõ cửa trước khi vào, nhưng dường như lời tôi chỉ là gió thoảng. Có lần, tôi về sớm hơn dự định, bắt gặp em đang đứng trong phòng tôi, thử đôi giày mới tôi chưa kịp đi. Tôi không nói gì. Em thấy tôi thì đỏ mặt, chào một tiếng, giải thích là vào mượn cái lược rồi vội ra ngoài. Tối đó, tôi im lặng cả buổi, còn chồng khó chịu, cho rằng tôi làm không khí nặng nề.

Tôi biết, trong mắt nhiều người, chuyện đó chẳng đáng gì. Nhưng với tôi, nhất là khi sống chung, ranh giới nhỏ về sự tôn trọng đôi khi quyết định cả hòa khí trong nhà. Tôi không muốn cãi vã hay chia rẽ, chỉ mong mọi người hiểu rằng vô tư không thể là lý do để thiếu tế nhị. Tôi vẫn đang tìm cách nói chuyện với em một lần thật rõ nhưng chưa biết nói thế nào để em hiểu mà không nghĩ sai ý tôi hoặc có ác cảm với tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Mai Hiền