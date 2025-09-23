Em chọn sống chậm để chờ một người đồng điệu

Với em, hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong những điều giản đơn như thế.

Một ngày cuối tháng 9 mang theo chút se lạnh của mùa thu. Ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng, em chợt nghĩ Tết cũng chẳng còn xa và tự hỏi: Liệu Tết này em có còn một mình, hay đã có người để cùng về thăm ba mẹ, cùng dọn dẹp nhà cửa, nấu nồi bánh chưng, rồi lặng lẽ ngồi bên nhau ngắm pháo hoa giao thừa?

Em thuộc thế hệ 9x đời đầu, ngoại hình ưa nhìn, hơi có da có thịt cho thêm chút phúc tướng, da trắng, tóc đen. Em không phải kiểu nổi bật giữa đám đông, nhưng em tin ai gặp rồi cũng sẽ thấy dễ mến. Em luôn trân trọng sức khỏe của mình nên tập cho bản thân thói quen ăn ngủ điều độ, sống cân bằng để giữ một nguồn năng lượng tích cực mỗi ngày. Có lẽ cũng nhờ vậy mà em may mắn đủ điều kiện để tham gia hiến máu, hiến tóc nhiều lần. Với em, đó không chỉ là một việc làm nhỏ, mà còn là cách gửi gắm chút yêu thương và hy vọng vào cuộc đời để đâu đó, có thêm một nụ cười được nở, một niềm tin được thắp sáng.

Em sống và làm việc tại Thủ Đức, công việc ổn định đủ để em yên tâm vun vén cho cuộc sống và có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Tính cách em hướng nội, nhẹ nhàng và giản dị. Em thích lắng nghe hơn là nói, trân trọng sự chân thành, thẳng thắn và luôn tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai sống tử tế.

Cuộc sống của em rất bình dị, yêu cây cối, hoa lá, thương những con vật nhỏ xinh, đọc sách, nấu ăn và chăm sóc người thân. Em cũng thích ngồi ở những quán cà phê ven đường hay quây quần bên mâm cơm nhà ấm cúng. Với em, hạnh phúc đôi khi chỉ gói gọn trong những điều giản đơn như thế.

Em không hoàn hảo nhưng tin rằng tam quan sống của mình luôn ngay thẳng. Giữa thế giới ồn ào, em chọn sống chậm, sống sạch và sống có nguyên tắc. Người em tìm kiếm không cần phải hoàn hảo. Em chỉ mong đó là một người đàn ông chân thành, có công việc ổn định, biết phấn đấu, có trách nhiệm và chủ động trong mối quan hệ. Một người chưa lập gia đình, sinh cùng thế hệ 8x - 9x (1983–1990), trưởng thành trong suy nghĩ và đủ vững vàng để em có thể an tâm dựa vào. Em chỉ cao 1m58, nên hy vọng anh sẽ "cao hơn em một cái đầu" để em thấy ấm áp và bình yên khi sánh bước bên nhau.

Đôi dòng nhỏ này, mong có thể gửi đến anh chút chân thành từ em. Nếu có duyên, hy vọng Tết này sẽ không chỉ là mùa xuân của hoa mai, hoa đào, mà còn là mùa xuân của sự sum vầy, có anh và em cùng nhau viết nên những kỷ niệm mới.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ