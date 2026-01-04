Em chờ người điềm đạm, chân thành và thật lòng

Em cao 1m55 và nặng khoảng 52 kg; luôn cố gắng giữ lối sống lành mạnh để luôn khỏe mạnh và tích cực.

Hôm nay là cuối tuần, không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Còn em, sau những ngày bận rộn với coi thi, chấm thi và nhập điểm, cuối cùng cũng có thể dành thời gian cho bản thân, nghỉ ngơi, tập luyện và viết vài dòng gửi đến người mà em hy vọng sẽ là bạn đồng hành trong tương lai. Em sinh năm 1993, hiện là giáo viên THCS. Một ngày của em thường bắt đầu lúc 6h sáng, thời điểm em thức dậy và chuẩn bị tới trường. Nghề giáo không phải lúc nào cũng nhàn, nhưng vẫn đủ những khoảng thời gian rảnh để em chăm sóc cho mình và dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Em thường tranh thủ buổi trưa đến phòng gym, khung giờ khá vắng nên cảm giác như có cả không gian riêng, vừa tập luyện vừa thư giãn đầu óc. Ngoài gym, em thích chơi cầu lông (dù không giỏi lắm), thích nấu ăn, đan len, chơi cờ và gần đây là học piano. Em vẫn đùa rằng nếu giọng hát không đủ hay để làm anh rung động thì hy vọng những nốt nhạc piano sẽ làm được điều đó. Mới đây em tập bài "Chân tình", hy vọng anh sẽ là vị khán giả đặc biệt trong tương lai. Em luôn mong rằng sau này, sau một ngày làm việc mệt nhọc, có thể đàn cho anh và con của chúng ta nghe, rồi cả nhà cùng nhau đọc sách, bình yên nhưng đủ hạnh phúc.



Em là người hướng nội, yêu gia đình và đặc biệt rất yêu trẻ con. Em cao 1m55 và nặng khoảng 52 kg; em luôn cố gắng giữ lối sống lành mạnh để luôn khỏe mạnh và tích cực. Nhưng đôi lúc em cũng nuông chiều bản thân bằng những món đồ ngọt yêu thích. Đã có lúc em nghĩ nếu duyên chưa đến thì cứ sống một mình cũng được. Nhưng từ khi cháu gái nhỏ chào đời, cảm giác chờ đón và yêu thương một sinh linh bé nhỏ khiến em nhận ra mình thực sự mong một mái ấm, nơi có sự ấm áp, trách nhiệm, một người đàn ông để cùng sẻ chia.



Ở tuổi này, em không còn tìm kiếm cảm xúc bồng bột nữa mà mong một mối quan hệ trưởng thành, rõ ràng và nghiêm túc. Em hy vọng gặp một người đàn ông hơn tuổi, có công việc ổn định, suy nghĩ chín chắn. Em trân trọng một người điềm đạm, chân thành, "nói được – làm được", coi trọng gia đình và thật sự nghiêm túc với hôn nhân. Em đang sinh sống tại Hà Nội nên mong có thể gặp người ở Hà Nội hoặc khu vực lân cận để thuận tiện cho việc tìm hiểu. Nếu anh cũng tìm một người phụ nữ để cùng xây dựng gia đình, trân trọng mái ấm và mong một hành trình bình yên nhưng bền vững, hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành. Em chờ tin anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ