Em chờ đợi người đàn ông chín chắn, có khiếu hài hước

Em làm việc tại Sài Gòn, 33 tuổi, là nhân viên văn phòng mẫn cán (nhưng không hề khô khan đâu nhé).

Cuộc sống của em xoay quanh công việc, những buổi cà phê tán gẫu cùng hội bạn, chăm sóc bản thân và đôi khi là những chuyến đi ngắn ngày để nạp lại năng lượng. Em thích những điều giản dị nhưng tinh tế, một bản nhạc nhẹ nhàng, một cuốn sách hay, hay một góc ban công nhỏ xinh với vài chậu cây xanh mướt. Em sống tình cảm, biết lắng nghe, đủ trưởng thành để biết cách yêu thương một người và luôn tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Ở tuổi 33, em không còn mơ mộng về chàng hoàng tử cưỡi bạch mã, nhưng vẫn luôn chờ đợi một người đàn ông chân thành, chín chắn, có trách nhiệm và đặc biệt là có khiếu hài hước để cùng em chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Một người có thể cùng em đi dạo phố Sài Gòn những chiều cuối tuần, cùng thưởng thức những món ăn ngon, hay đơn giản là cùng nhau xem một bộ phim yêu thích.

Nếu anh là chàng trai đang độc thân, làm việc và sống tại Sài Gòn, có cùng sở thích và mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, đừng ngần ngại gửi thư cho em nhé. Biết đâu đấy, chúng ta lại là một cặp hoàn hảo thì sao.

Hẹn gặp anh ở những dòng thư tiếp theo.

