Em chính là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời anh

Giữa dòng người ngược xuôi ấy, mình hy vọng có thể gặp người con gái phù hợp.

Mình 32 tuổi. Ở độ tuổi này, người ta không còn tìm kiếm những rung động vội vàng, mà mong sự đồng hành đủ sâu, đủ bền để cùng đi qua những năm tháng phía trước. Nhìn bạn bè, người thân lần lượt có gia đình, có một nơi để trở về sau mỗi ngày dài, mình chợt nhận ra bản thân cũng đang mong mỏi một mái ấm như thế.

Cuộc sống những ngày cuối năm trôi nhanh giữa phố xá đông đúc. Giữa dòng người ngược xuôi ấy, mình hy vọng có thể gặp người con gái phù hợp để cùng nắm tay dạo phố, cùng ngồi bên ly cà phê ấm, đọc sách, trò chuyện và chia sẻ với nhau những điều giản dị nhưng chân thành. Xa hơn, là cùng nhìn về một hướng, cùng vun đắp cho một tương lai bình yên trong một ngôi nhà đầy ắp yêu thương.

Hiện tại, mình làm nhân viên văn phòng, tính cách điềm đạm, sống tích cực, không bia rượu hay thuốc lá. Mình quen với việc tự nấu ăn, chạy bộ để giữ sức khỏe, học thêm ngoại ngữ và không ngừng hoàn thiện bản thân. Cuộc sống ổn định, chỉ thiếu một người để cùng sẻ chia, lắng nghe và đồng hành.

Mong rằng qua bài viết này, VnExpress có thể giúp mình kết nối với một bạn nữ có chung nhịp sống, nghiêm túc trong tình cảm và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ lâu dài.

Cảm ơn VnExpress và các bạn độc giả đã dành thời gian đọc bài viết của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ