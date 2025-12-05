Em chín chắn, trưởng thành, vui vẻ

Em ưa thích sự gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, luôn trân trọng các mối quan hệ chân thành và lâu dài.

Hà Nội mùa này bắt đầu trở lạnh, em muốn cùng anh dạo quanh phố phường ngắm nhìn Hà Nội, hay ghé những hàng quán để thưởng thức các món ngon và nhâm nhi một ly trà nóng giữa thời tiết se se lạnh vào cuối tuần. Quan trọng hơn cả, em mong có thể cùng anh xây dựng một mái nhà nhỏ, nơi có tiếng cười, sự yêu thương và hạnh phúc mang tên chúng ta. Em sinh năm 1995, quê cách Hà Nội khoảng hơn 100 km, tốt nghiệp đại học và đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em ổn định, thu nhập đủ để sống thoải mái, chăm sóc gia đình và cùng anh vun đắp cho tương lai. Gia đình em có hai anh em, anh trai đã lập gia đình và hiện tại làm việc ở Hà Nội.

Về ngoại hình, em cao 1m68, dáng người mảnh mai, khuôn mặt ưa nhìn cùng với nụ cười tươi. Tính em khá thẳng thắn, chín chắn, trưởng thành, vui vẻ và hòa đồng. Em ưa thích sự gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp, luôn trân trọng các mối quan hệ chân thành và lâu dài. Từ nhỏ em được bố dạy rằng: "Người ta nhất thì mình nhì, người ta nhì thì mình ba", có lẽ vì thế mà em không thích sự bon chen, đố kỵ, nhưng điều đó không có nghĩa là em chọn cuộc sống an phận. Trong cuộc sống và công việc, em luôn cố gắng mỗi ngày để những điều tốt đẹp sẽ mỉm cười với chính mình và đối xử tốt với mọi người. Em tin rằng cho đi sẽ được nhận lại.

Sở thích của em là nấu ăn, đặc biệt các bữa cơm gia đình và xem phim tình cảm, gia đình. Mặc dù em không biết quá nhiều món, nhưng một vài mâm cỗ hoặc những bữa nhà có khách không làm khó được em. Em duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập yoga 2-3 buổi/tuần. Là cô gái có cá tính mạnh mẽ nhưng cũng giống với phần lớn chị em, em thích được quan tâm, yêu thương, chăm sóc và đôi lúc được chiều chuộng. Em mong tìm được người đàn ông chững chạc, chân thành và có trách nhiệm, có công việc và thu nhập ổn định, biết yêu thương và tôn trọng, trân trọng giá trị gia đình và hiểu được tình yêu không phải là cảm xúc nhất thời mà là sự đồng hành và chia sẻ cùng nhau trên cả chặng đường dài.

Anh cao hơn em một tý xíu nữa ạ và quan trọng nhất, anh phải là người tử tế và đang độc thân, không vướng các mối quan hệ phức tạp. Cuối cùng, em xin gửi cảm ơn chân thành tất cả quý vị độc giả đã đọc bài viết này, dù chỉ lướt qua hay đừng lại đôi phút. Em gửi lời chúc tới hội FA sớm tìm được một nửa phù hợp để mùa đông này bớt lạnh.

