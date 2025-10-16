Em chỉ muốn làm người bình thường, ở bên người mình thương

Em không thích ồn ào, không chạy theo những điều xa hoa, chỉ mong sống một đời giản dị, chân thật và đủ đầy yêu thương.

"Chỉ muốn làm người bình thường ở bên người mình thương. Chỉ mong người mình thương chỉ thương một mình mình". Sài Gòn những ngày mưa, trời như dịu lại, còn lòng em đầy những khoảng lặng. Em thường ngồi bên khung cửa, nghe tiếng mưa rơi, rồi tự hỏi giữa thế gian rộng lớn này, liệu có ai đang nghĩ về em, cũng bằng tất cả sự chân thành và bình yên như thế? Em là cô gái miền Trung, sinh năm 1991, đã quen tự lập, quen mạnh mẽ giữa nắng gió, nhưng sâu bên trong vẫn là một tâm hồn mềm mại, biết thương, biết nhớ và tin vào cái đẹp của lòng người. Em sống thẳng thắn, tử tế, coi trọng chữ "tình" và "nghĩa". Em tin vào luật nhân quả, rằng người sống hiền lành rồi cũng sẽ gặp được người thật lòng.

Em đang sống và làm việc tại Sài Gòn, công việc nhà nước ổn định giúp em có một cuộc sống yên bình, đủ để vun vén cho bản thân và những người em thương. Ngoài giờ làm, em thích nấu ăn, chăm sóc nhà cửa, đọc sách, viết vài dòng thơ cho nhẹ lòng. Em yêu trẻ con, thương động vật, đặc biệt là hai bé mèo nhỏ luôn nằm chờ em về mỗi tối. Em da trắng, dáng người tròn trịa một chút, ai gặp cũng bảo trông hiền và có nét phúc hậu. Em không thích ồn ào, không chạy theo những điều xa hoa, chỉ mong sống một đời giản dị, chân thật và đủ đầy yêu thương.

Em là người biết lắng nghe, đôi khi không thể cho anh lời khuyên hay giải pháp, nhưng em sẽ lắng nghe bằng cả tấm lòng, vì em tin rằng chỉ cần có người chịu ngồi lại bên cạnh, mọi muộn phiền rồi cũng sẽ dịu đi. Em mong gặp được anh, một người đàn ông tử tế, có công việc ổn định, chung thủy, sống có chí và biết trân trọng gia đình. Em thích người cao trên 1m68, hơn em vài tuổi, chưa từng lập gia đình, có sự hiểu biết rộng, người có thể khiến em cảm phục bằng cách anh nhìn nhận cuộc sống, ấm áp, sâu sắc và thật lòng. Mong rằng anh đang ở Sài Gòn hoặc Bình Dương, để những ngày mưa như hôm nay, ta có thể ngồi bên hiên, nhâm nhi tách trà, nghe mưa rơi và kể nhau nghe những điều bình dị trong đời.

Em không tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo, chỉ mong gặp một người đủ chân thành, để em có thể viết thêm vài dòng thơ về anh, nhẹ nhàng gọi hai tiếng thân thương: mình thương.

