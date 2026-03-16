Em chỉ mong gặp người đàn ông chững chạc, có trách nhiệm

Người phụ nữ Bình Phước 41 tuổi vẫn tin rằng đâu đó có một người đang đợi mình.

Em sinh năm 1985. Người ta thường nói phụ nữ tuổi này đã đi qua đủ những va vấp để hiểu mình cần gì và trân trọng điều gì trong cuộc sống. Em 41 tuổi, làm công việc văn phòng, hiện sống ở Bình Phước cùng cậu con trai nhỏ đang học lớp ba. Cuộc sống của hai mẹ con khá giản dị. Những ngày bình thường là đi làm, về nhà nấu ăn, dạy con học, đôi khi chỉ mong có một người để hỏi nhau một câu: "Hôm nay anh có mệt không?". Với em, hạnh phúc bây giờ đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi.

Em là người hơi bộc trực, không quá dịu dàng hay khéo nói. Nhưng bù lại em sống chân thành, biết lo cho gia đình và luôn nghiêm túc với tình cảm của mình. Em tin rằng trong một mối quan hệ, sự tử tế và thấu hiểu còn quý hơn những lời ngọt ngào.

Em từng bước qua một cuộc hôn nhân nên càng trân trọng hơn giá trị của sự đồng hành. Em không tìm kiếm điều gì hoàn hảo, chỉ mong gặp một người đàn ông chững chạc, có trách nhiệm, sống đàng hoàng và thật lòng muốn xây dựng một mái ấm bình yên.

Nếu anh cũng đang ở đâu đó giữa cuộc đời này, đôi khi thấy mình cần một người để cùng chia sẻ những câu chuyện rất đời thường, biết đâu chúng ta có thể bắt đầu từ một cuộc trò chuyện giản dị. Biết đâu giữa rất nhiều người xa lạ, chúng ta lại là người phù hợp với nhau.

Vì cuộc sống và công việc, em hy vọng có thể làm quen với anh ở khu vực gần Bình Phước, trong bán kính khoảng 100 km, để nếu có duyên, chúng ta có thể dễ dàng gặp gỡ và tìm hiểu nhau.

Có thể chúng ta đã đi qua nhiều câu chuyện trong cuộc đời nhưng biết đâu ở thời điểm này lại là lúc thích hợp nhất để gặp nhau. Nếu anh đọc đến đây và thấy đâu đó một chút đồng cảm, em hy vọng sẽ nhận được một lá thư từ anh.

Chúc anh luôn bình an. Nếu có duyên, mong sẽ được đọc thư hồi âm của anh.

