Em chỉ cần sự thẳng thắn, tử tế

Em 26 tuổi, du học ở Hàn Quốc và làm công việc giảng dạy.

Em là người năng động, nhiều năng lượng, thích khám phá những điều mới nhưng cũng trân trọng những khoảng lặng bình yên. Năm sau, em dự định về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp và hy vọng có thể tìm được một người thật sự nghiêm túc để đồng hành.

Cuộc sống của em khá giản dị: thích nấu những món ăn đơn giản, đi dạo, trồng vài chậu cây nhỏ hay cùng bạn bè cà phê tán gẫu. Em tin rằng hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ những điều lớn lao, mà từ sự quan tâm chân thành và sự đồng điệu giữa hai người.

Em mong gặp được một người đàn ông trưởng thành, có định hướng rõ ràng, biết trân trọng gia đình và chung thủy trong tình cảm. Em không cần sự hào nhoáng, chỉ cần sự thẳng thắn, tử tế và đủ tin tưởng để cùng nhau chia sẻ mọi chuyện.

Nếu anh cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành, em rất muốn được biết anh.

Em chờ tin anh.

