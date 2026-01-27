Em chân thành, có trách nhiệm, tin vào nhân quả

Em không có hình mẫu cụ thể nào cho anh, chỉ mong anh sống tử tế, có trách nhiệm, có công việc ổn định và không hút thuốc.

Em tin rằng, chỉ cần mình sống tử tế và tốt đẹp, ở đâu đó những điều tử tế cũng tìm đến. Cũng như em luôn tin rằng anh, người đang đọc những dòng này, ở một nơi nào đó, đang đi tìm em.



Em là một cô gái yêu hoa, độc thân và chưa từng lập gia đình. Em sinh năm 1992, cao 1m61, nặng 53 kg, da sáng và được mọi người đánh giá là dễ thương, trẻ hơn so với tuổi. Em đã hoàn thành xong chương trình thạc sĩ và vẫn luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Với em, thanh xuân thật may mắn khi được đồng hành cùng những người đồng nghiệp, bạn bè, anh chị em rất tử tế. Em sống thiên về truyền thống, chân thành, có trách nhiệm, tin vào duyên phận và nhân quả.



Trong tập thể, em là người vui vẻ, hòa đồng; nhưng trong đời sống riêng, em khá hướng nội. Những ngày nghỉ, thay vì nơi đông đúc, tiệc tùng, em thích ở nhà nấu ăn, cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa hoặc về thăm người thân. Em cố gắng sống lành mạnh, quan tâm đến sức khỏe, duy trì chạy bộ hoặc bơi lội, bởi yêu thương bản thân cũng là cách để không làm người thân lo lắng. Trong tình cảm, em là người rõ ràng và nghiêm túc. Em mong muốn tìm hiểu một người bằng sự chân thành và có định hướng lâu dài.

Em không có hình mẫu cụ thể nào cho anh, chỉ mong anh sống tử tế, có trách nhiệm, có công việc ổn định và không hút thuốc. Em mong muốn một cuộc đời bình yên và một cuộc tình bình dị, một người vừa là người yêu, vừa là tri kỷ. Trong cuộc sống, sẽ có những lúc không như mong muốn thì mình cùng chia sẻ, lắng nghe, tin tưởng và tôn trọng nhau. Sau mỗi ngày làm việc có thể cùng nhau ăn một bữa cơm nóng. Khi mệt mỏi, có thể tựa vào nhau; cùng hoàn thiện và đồng hành cùng nhau.



Giữa muôn vàn lựa chọn, gặp được nhau đã là điều không dễ. Em mong chúng ta có thể chia sẻ với nhau về mọi thứ như: sở thích, thói quen, những điều nhỏ nhặt nhất, định hướng cuộc sống, gia đình, quan điểm tình yêu. Mình hiểu, thông cảm và nhường nhịn nhau để đi tiếp, bởi không ai hợp nhau ngay từ đầu. Em tin rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dịu dàng. Điều quý giá không nằm ở đúng sai mà ở việc ta có muốn ở lại bên nhau hay không. Nếu anh cảm thấy có chút đồng điệu, em mong chúng ta có thể bắt đầu bằng một lá thư nhỏ, cho nhau cơ hội để bắt đầu từ sự chân thành.

