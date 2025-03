Em chân thành, biết sống yêu thương

Em tìm anh, người có đủ bờ vai vững chãi để yêu thương, để che chở và bước cùng em qua những giống tố của cuộc đời.

Người ta bảo: "Đời hạnh phúc khi ta được tự do". Em có sự tự do đó, tự do được học tập, tự do để học cách phát triển sự nghiệp, tự do đi và về không ai ràng buộc, tự do lười ăn, lười ngủ và lười cả làm trong những ngày mệt mỏi. Bạn bè em bảo: Em đang rất hạnh phúc, hạnh phúc vì tiền kiếp chắc em chưa "gây nợ", nên hiện tại em cũng chưa "nợ" ai. Liệu bạn bè em đã đúng hay sai? Liệu có phép thử nào để em có thể tự mình kiểm nghiệm? Hôm nay, cho phép em mượn tâm sự này cho mình một "phép thử", để em biết rằng em đã sai hoặc em nên hạnh phúc với hiện tại, là hạnh phúc "chỉ riêng em".



Cuộc sống của em hiền lành và chân thành như chính em vậy. Cuộc sống tình cảm, biết thương yêu, chia sẻ là những gì giá trị em luôn hướng đến. Em có sự nhẹ nhàng và hiền hòa như chính nét đặc trưng của con giáp em đã bật tiếng khóc chào đời vào ngày ấy. Nên em tìm anh, người có đủ bờ vai vững chãi để yêu thương, để che chở và bước cùng em qua những giống tố của cuộc đời. Nếu anh là một nửa mảnh ghép còn lại, là đáp án trong "thử nghiệm" của em, đừng ngần ngại lưu lại nơi này vài dòng tin anh nhé. Cám ơn anh, cám ơn tất cả và xin gửi lời chúc an bình, hạnh phúc đến mọi người.

