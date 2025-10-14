Em chân thành, ấm áp

Em sống tại Sài Gòn, vừa tròn 36 tuổi, ngoại hình giản dị nhưng trẻ trung, được nhận xét là có gương mặt hài hòa, xinh xắn.

Hiện em làm quản lý tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, công việc và thu nhập khá ổn định. Em có một căn hộ chung cư tầm trung và một khoản tiết kiệm đủ để gia đình không chới với khi có biến cố. Em từng nghĩ đến việc mua xe ôtô trả góp để tiện đi làm, nhưng tạm gác lại vì thấy chưa thực sự cần thiết lúc này.

Em là mẹ đơn thân của một bé trai ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Bé giống em ở chỗ thích nấu ăn, chăm chỉ tập thể dục và có tấm lòng nhân hậu.



Về người bạn đời, em không tìm kiếm sự hoàn hảo mà chỉ mong có sự phù hợp để hai người có thể bao dung, bù đắp cho nhau. Em nghĩ anh có thể từng đổ vỡ hoặc đang là cha đơn thân, vì nếu anh còn độc thân, em không biết anh có thể bao dung một người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ và có con riêng như em hay không.

Nếu anh là cha đơn thân, em sẽ càng trân trọng. Em yêu trẻ con, đặc biệt là các bé còn nhỏ. Em muốn được chăm sóc, vỗ về. Em nghĩ khi trẻ còn nhỏ, việc xây dựng tình cảm sẽ nhẹ nhàng hơn, tránh được những xung đột khi các con bước vào tuổi dậy thì.

Em cũng mong nếu có thể, chúng ta sẽ có thêm con chung. Dù tuổi em đã bắt đầu lớn, em tin một đứa con chung sẽ là niềm hạnh phúc lớn hơn mọi lo toan vật chất. Nếu kinh tế không cho phép, em vẫn sẵn sàng cùng anh nuôi nấng những đứa trẻ hiện có nên người. Em chỉ mong anh có công việc ổn định, có sự bao dung và một trái tim rộng mở. Nếu chúng ta phù hợp, em hy vọng sẽ cùng nhau đi đến kết thúc viên mãn, đăng ký kết hôn, về chung một nhà. Em quan niệm: "Tiền của em cũng là tiền của anh". Ai giữ cũng được, miễn sao chúng ta minh bạch và không che giấu. Em đã chứng kiến nhiều câu chuyện đau lòng vì thiếu sự tin tưởng: một chị đồng nghiệp đột quỵ, chồng không biết mật khẩu tài khoản ngân hàng phải chạy vạy khắp nơi; hay một anh bạn mua đất, mua nhà nhưng nhờ bố mẹ đứng tên, chỉ dặn anh trai chứ không nói với vợ...



Đó là những câu chuyện buồn, nhưng em thấy rằng chúng vẫn đang hiện hữu và làm lu mờ đi nền tảng hạnh phúc gia đình. Em không phải người sắc sảo hay tài giỏi như bao người phụ nữ tài giỏi, thành công mà em từng gặp và rất ngưỡng mộ ngoài xã hội. Em chỉ là một người phụ nữ thật bình rất chân thành, ấm áp; luôn kính trọng bố mẹ hai bên, yêu thương các chị em và bao dung cho những đứa trẻ. Mai này, nếu về chung một nhà, em mong chúng ta không lặp lại những sai lầm cũ của cả hai, không hành động nhỏ nhặt xấu xí, nhưng âm thầm bào mòn hạnh phúc. Với em, hạnh phúc đơn giản lắm: cả hai đều cùng nhau góp sức vun đắp cho tương lai, anh nhé!

