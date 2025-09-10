Em chân chất, xinh xắn và chu đáo

Mong anh, người thực sự nghiêm túc, đủ yêu thương, đủ chân thành để cùng đi tiếp những quãng đường phía trước.

Em tuổi Đinh Mão, sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, chân chất, xinh xắn và chu đáo. Ở đâu đó em tin rằng có ít nhất một người đàn ông thành đạt đang đợi người phụ nữ thuộc về gia đình như em. Vậy nên, em mạnh dạn gửi bài viết lên trang báo em mới được giới thiệu.

Tuổi nhỏ của em vốn dĩ mải cắp sách đến trường, tốt nghiệp đi làm trên mảnh đất quê hương rồi di chuyển vào phía Nam tạo dựng sự nghiệp. Cũng may thành công mỉm cười trên mảnh đất Sài Gòn nhộn nhịp. Công việc của một nhân viên văn phòng cứ thế cuốn đi. Thấm thoát thời gian trôi đi, nhìn lại tuổi xuân cũng bị lãng quên.



Em chưa từng kết hôn, việc sinh sống tại TP HCM cho em nhiều cái mà em không nghĩ mình đạt được, nhưng cũng buộc em phải rắn rỏi lên không ít. Vậy nên chỉ mong gặp được anh giữa Sài Gòn hoa lệ. Anh, người thực sự nghiêm túc, đủ yêu thương, đủ chân thành để cùng đi tiếp những quãng đường phía trước.

