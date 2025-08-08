Em cần người đồng hành ở nước Mỹ xa xôi

Em là người Việt, từng sống một thời gian tại Việt Nam, gia đình định cư ở Mỹ lâu rồi.

Em đã sang bên đó học tập và đang làm việc tại Oregon, USA. Thực sự em từng trải qua vài mối tình nhưng vẫn rất khó có kết quả vì khoảng cách địa lý là rào cản lớn.

Công việc hiện tại ở đất nước xa xôi làm em khó có thể tìm một người đồng hành. Năm nay em đã 38 tuổi, chưa từng kết hôn và cần lắm một gia đình cho riêng mình. Bề ngoài em khá trẻ so với tuổi, phong cách có chút cá tính và năng động.

Em tìm kiếm một ai đó người Việt, thật tốt nếu anh cũng ở Mỹ giống em, còn không anh có thể qua cùng em được chứ? Sự nghiêm túc, chân thành và chung thủy là điều em mong mỏi.

Mong sớm nhận được hồi âm của anh.

