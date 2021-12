Em cần người đàn ông độc thân ấm áp

Với bao nhiêu lý do: gần đến deadline lấy chồng, cô đơn, lẻ loi, cần lắm một bờ vai..., em đã hạ quyết tâm viết những dòng này tìm anh.

Chẳng hiểu sao deadline lấy chồng của em lại bị gia hạn liên tục. Em luôn nhận được bao nhiêu lời hỏi thăm, động viên, đại loại như: "Thế khi nào cho mọi người ăn cỗ", "Thôi thương yêu ai đó rồi cưới đi con". Đáp lại em luôn cười tươi và hẹn lịch sang năm nhưng lỡ quên hẹn năm nào. Ấy thế mà qua được bao nhiêu năm liền. Rồi trong giây phút cảm động, yêu thương bởi những lời động viên ngọt ngào, kèm mệnh lệnh sắc bén pha chút nghiêm trọng từ người thân, em lỡ vui miệng, nhanh mồm chốt kèo muộn nhất 32 tuổi sẽ "vượt lầy" lấy chồng. Những ngày cuối năm, em tự giác ngộ được mình đã qua sinh nhật tuổi 31 mấy tháng rồi, tự cho bản thân quyền trừ đi hai năm tuổi do dịch Covid nhưng không ai chấp nhận. Tuổi 32 vẫn phải tới, deadline vẫn phải đến.

Cảm giác tự do, độc lập trong em hiện tại bị cô đơn chiếm chỗ, bỗng dưng thấy cần anh. Em cần người đàn ông đang độc thân, ấm áp, hiền lành, chở che cho em, biết yêu thương, tôn trọng gia đình, tử tế với những người xung quanh. Anh đừng quá giàu vì em sợ bị mặc cảm về gia cảnh, chỉ cần kinh tế đủ đảm bảo cuộc sống bình thường. Anh có nhà rồi thì càng tốt, nếu không chúng ta có thể cùng thuê nhà rồi tích cóp dần, miễn là mái ấm luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cùng lắm mình về quê cùng nuôi cá, trồng thêm rau.

Về ngoại hình: Em là cô gái miền Trung, cao 1m6, nặng 52 kg, mặt lúc tươi lúc buồn tùy tâm trạng, không bị xấu. Nhược điểm hơi béo tẹo, luôn nỗ lực giảm cân nhưng chưa thành, tay chân hơi xấu do biết đi kiếm củi, rửa bát, nấu rượu, trông em từ bé. Tính tình: hoạt bát, cười hơi duyên do lỡ có cái răng khểnh giống bố em, hòa đồng, hiền lành, yêu trẻ con, quý người già, hơi kỹ tính trong ăn uống nhưng đổi lại em rất biết điều, được nhiều người quý mến. Em không yêu con vật nuôi nào cả. Sự nghiệp hiện tại: Nhân viên kinh doanh văn phòng tại Hà Nội, thu nhập vừa phải, lâu lâu lại có ý định bỏ việc. Tình duyên: Em cũng may mắn trải qua vài ba mối tình thích thích, một mối tình yêu đương sâu sắc, vài ba mối tìm hiểu sương sương... Ui, dài dòng quá rồi. Anh mà muốn biết thêm gì cứ mạnh dạn mail cho em.

Cảm ơn những ai đã bớt chút thời gian đọc hết bài của em.

