Em cần lắm một người cùng xây dựng tổ ấm

Người ta bảo Sài Gòn không có mùa đông nhưng em vẫn thấy se se lạnh, thời tiết này ước gì có người rảo bước cùng em ngắm Sài Gòn lên đèn. Em sinh năm 1991, sống và làm việc ở Sài Gòn nhưng quê ở tận miền Trung xa xôi. Tính đến hiện tại em đi học rồi đi làm cũng hơn 10 năm rồi, công việc văn phòng ổn định. Cuộc sống cũng ngày qua ngày, rồi em chợt nhận ra em cần lắm một người cùng em xây dựng một mái nhà.

Em chỉ biết nấu ăn cơ bản, ước gì anh là người dễ ăn, lâu lâu lê la quán xá vài ngày bún phở lẩu cùng em. Em cũng hơi vụng về một chút, đổi lại em rất dễ tính, hiền khô à. Mong anh là người chân thành, siêng năng, chưa từng lập gia đình, không hút thuốc. Hy vọng mình có cơ hội nói chuyện và tìm hiểu nhiều hơn nữa. Trên đây chỉ vài dòng ngắn ngủi không biết có chạm được vào trái tim của anh không nữa. Anh hãy thấy em nhé, đừng bỏ qua đó.

