Đã 42 năm đếm lá rụng, chợt một ngày lá thấy chênh chao, thèm tìm nơi neo đậu, lắng lòng mình lại trong một vòng tay ấm áp và yêu thương. Em chưa từng kết hôn, một đường phấn đấu cho đến đổ bóng về chiều thấy quãng đường phía trước vẫn mênh mông quá, thèm cái nắm tay, một ngôi nhà sáng đèn, vài câu chuyện của ngày, rỉ rả cười vui. Em làm về tư vấn quản trị, ở Sài Gòn, thu nhập tốt, nhà chưa có nhưng đất miếng phố thị, miếng ven đô, đủ để chọn cuộc sống nuôi gà trồng hoa lúc về già, hay mở quán cóc nhỏ nơi phố thị bầu bạn với khách lai vãng.

Em không xinh, cao 1m55, da ngăm, thường ăn mặc giản dị và không thích trang điểm, không câu nệ, cầu kỳ. Nếu anh tìm một người có ngoại hình thì em không phải là người phù hợp. Nếu anh cần một người có thể nói chuyện cuộc đời, chuyện quản trị, chuyện văn chương hay chia sẻ với anh những thăng trầm cuộc sống, em lắng nghe và phân ưu được với anh. Em sống 1/2 cuộc đời logic, những tháng ngày về sau em muốn được ủ ấm trong tình cảm chân thành của anh. Dĩ nhiên anh hài hước biết nói chuyện nhé, dù sao để hai con người xa lạ hiểu nhau và thương nhau thì chúng ta phải nói được với nhau, hiểu được câu chuyện của nhau phải không nào.

Em biết nấu cơm nên anh không sợ thiếu những bữa ăn đủ đầy, nếu anh thích đi du lịch đâu đó thì chúng ta cùng gu rồi. Mong rằng anh không hút thuốc, nhậu nhẹt, cờ bạc, thành công hay chưa với em không quan trọng nhưng anh luôn nỗ lực vươn lên, luôn hướng thiện và tình cảm nhé. Hy vọng rằng cuộc đời bình đạm của em sẽ gặp anh.

