Em biết lắng nghe, mang cảm giác thoải mái cho người khác

Mình là người Sài Gòn, đầu 9x, hiện làm việc ổn định ở Bình Dương. Cuộc sống của mình khá đơn giản, mỗi ngày đi làm, tối về nghe nhạc, xem phim hoặc cà phê đâu đó cho nhẹ đầu. Thỉnh thoảng mình thích đi chùa để tĩnh tâm và nhìn lại mọi thứ. Mình theo đạo Phật, tin vào nhân quả và nhân duyên. Mình tin rằng mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng, chỉ cần sống tốt và thật lòng thì duyên lành sẽ đến đúng lúc. Mình hơi hướng nội khi mới gặp, nhưng khi thân rồi lại dễ gần, biết lắng nghe và thích mang lại cảm giác thoải mái cho người khác.

Dù sinh ra ở Sài Gòn, mình lại có cảm tình đặc biệt với những bạn gái chân chất, hiền lành và sống tình cảm. Mình thích sự yên bình của vùng quê, cũng nghĩ xa hơn cho tương lai. Nếu sau này có con, mình muốn con có tuổi thơ thật bình dị, được chạy nhảy giữa thiên nhiên, biết cây cỏ hoa lá, chứ không lớn lên giữa khói bụi và vội vã như mình. Mình rất thích nấu ăn, thường là người đảm nhận vị trí bếp trong nhóm bạn.

Mình thấy vui khi được nấu cho người khác, nhưng thật lòng, mình cũng thèm cảm giác được ai đó nấu cho mình một bữa cơm gia đình, đơn giản thôi, nhưng có sự ấm áp và tình cảm trong đó. Mình không tìm kiếm điều gì quá lớn lao, chỉ mong gặp được một người thật lòng, biết chia sẻ và cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bình yên. Bạn đang đọc đến đây, sắp tới là mùa của rất nhiều lễ hội. Nếu bạn cảm thấy đồng điệu một chút nào đó, hãy gửi mail cho mình nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến dòng này.

