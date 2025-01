Em biết đủ và hạnh phúc với những gì mình có

Em muốn có một tổ ấm, là nơi nếu cả thế giới quay lưng, vẫn luôn có người dang tay ôm em vào lòng.

Đà Nẵng những ngày cuối năm mưa và lạnh. Anh có đang ở đâu đó đợi em không? Đông vẫn thế, mỗi năm đến đều đặn như muốn nhắc em rằng một mình lạnh lắm. Em chợt suy nghĩ về bản thân xem ở độ tuổi này, mình đang thiếu những gì. Điều sau cùng em muốn:

Em muốn có một bàn tay để nắm. Muốn có một người ở cạnh để sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, có thể tâm sự với nhau về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Em muốn một mái nhà anh ạ. Một mái nhà thực sự, không phải nơi người ta chỉ về để ngủ. Một mái nhà mà người ta sống với nhau bằng tình yêu thương, chứ không phải gắn kết bằng vật chất hay vì trách nhiệm sống với nhau.

Em muốn có tổ ấm, nơi nếu em chẳng có gì, vẫn luôn yêu thương em một cách trọn vẹn. Và nơi có một người đủ dịu dàng để có thể bao dung những điều em còn thiếu sót.

Chào anh, người mà em vẫn đang tìm kiếm. Không biết sau những dòng chữ này em có tìm được anh không? Nhưng em vẫn tin rằng ai sinh ra vẫn luôn có một nửa phù hợp dành cho mình. Chỉ là người đó xuất hiện vào thời điểm nào và sớm hay muộn mà thôi. Em chia sẻ đôi nét về bản thân xem mình có vượt qua vòng gửi xe không nha và để anh dễ hình dung cô gái này là ai nè.



Em sinh năm 1990, chưa từng kết hôn là một cô gái nhỏ nhắn, biết chăm sóc bản thân. Ngoại hình dễ nhìn với nụ cười tươi đi kèm với chiều cao khiêm tốn không nổi bật giữa đám đông có lẽ vì vậy nên em trẻ hơn tuổi rất nhiều. Em làm việc ở bộ nhân sự cho một công ty ở Đà Nẵng. Nhà em ở Khánh Hòa, gia đình bình thường, ba mẹ hiền lành nên anh yên tâm nhé.



Em là một người có lối sống đơn giản, thuộc típ người ít nói, không thích sự phô trương, hay ồn ào. Em thường tập yoga hoặc đi bơi, đánh cầu lông sau những chiều tan làm. Buổi tối em dành cho mình một thời khóa tu tập để quán chiếu lại bản thân mình. Cuối tuần em thường đến chùa tham gia khóa tu, hoặc tham gia các buổi thiền trà để tìm kiếm sự bình an và cân bằng cuộc sống.



Em hài lòng, quý trọng và biết đủ, hạnh phúc với những gì mình có. Cuộc sống này quá ngắn ngủi nên em chỉ muốn có những phút giây thật sự ý nghĩa, khỏe mạnh bên những người thân thương và mong muốn một đời an nhiên. Nhưng nếu có anh đi cùng thì càng tuyệt vời hơn đó ạ. Với em, hạnh phúc là những khoảnh khắc bình yên, khi chúng ta đối xử với nhau chân thành, biết cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu lẫn nhau.



Em biết nấu ăn, biết làm bánh, biết may đồ, biết thêu..em biết chơi đàn cổ tranh Trung Quốc. Anh có muốn là người thưởng thức món ăn em nấu, những chiếc bánh em làm hay những bài nhạc em đánh ?



Thú thật đây là lần thứ hai em viết bài lên chuyên mục Hẹn hò, cách đây một năm em có gửi nhưng mà em vẫn chưa tìm được chân ái của mình. Em từng tự nhủ, năm sau sẽ mang chàng rể về cho ba mẹ, nên mạnh dạn viết bài lần nữa. Hi vọng anh xuất hiện và cùng đồng hành với em anh nhé!



Em chẳng có yêu cầu đặc biệt gì về anh đâu ạ. Vì em hiểu rằng ai cũng có những thiếu sót riêng, không ai hoàn hảo và em cũng thế. Chỉ là chúng ta có chịu bao dung, dung hòa vì nhau hay không. Hi vọng anh không hút thuốc vì em không thích mùi thuốc lá. Mong anh là người chân thành, sống tình cảm và dịu dàng một chút là người hướng về gia đình và biết "đủ". Đủ ở đây là biết dành tình cảm cho anh và em chứ không thêm một ai cả, biết đủ với mọi thứ trong cuộc sống của mình. Đừng vì bận rộn quá mà quên đi những người thân thương, anh nhé.



Em viết đến đây thôi, còn nhiều điều muốn nói với anh lắm mà em để dành nói sau ạ. Anh gì ấy ơi, anh ở đâu gần em thì mạnh dạn gửi thư cho em nè. Em hứa sẽ đọc và hồi đáp sớm nhất có thể. Em cũng chúc các độc giả trên chuyên mục Hẹn hò sớm tìm được một nửa yêu thương của mình.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ