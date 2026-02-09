Em bé mở cửa ôtô gây tai nạn liên hoàn

MalaysiaCửa ôtô ở làn đường sát dải phân cách bất ngờ bật mở khiến hai chiếc môtô đâm nhau ngã nhào.

Trẻ hai tuổi mở cửa ôtô gây tai nạn liên hoàn Video: CobbXRPL

Chiếc môtô chạy trước bị cánh cửa sau bên trái ôtô đập trúng nên mất lái, ngã đổ sang ôtô bên cạnh, trong lúc môtô chạy phía sau vừa tới và đâm vào, ngã dúi dụi. Người thứ nhất, 25 tuổi, bị gãy tay trái, trong khi người thứ hai, 30 tuổi, bị thương nhẹ.

Nguyên nhân tai nạn do bé gái ngồi trong lòng người lớn ở hàng ghế sau mở cửa ôtô. Va chạm liên quan đến tổng cộng 6 phương tiện, hôm 6/2 trên đường Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur.

Cảnh sát cho biết khóa an toàn trẻ em đã không được kích hoạt, cho phép cửa có thể mở từ bên trong. Vụ việc đang được điều tra theo luật giao thông đường bộ hiện hành của Malaysia về hành vi lái xe bất cẩn và liều lĩnh.

Mỹ Anh (theo Straits Times)